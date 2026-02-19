నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ లో బ్లౌజ్ కుట్టించుకోవాలనుకుంటే ట్రయాంగిల్ షేప్ బ్యాక్ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది మీ వీపును సన్నగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
బ్లౌజ్ వెనుక భాగంలో ట్రయాంగిల్ డిజైన్ కావాలంటే, హాల్టర్ నెక్ బ్యాక్ బ్లౌజ్ డిజైన్ను ఎంచుకోవచ్చు. దీనికి మ్యాచింగ్ డోరీలు పెట్టించుకుంటే సూపర్ గా ఉంటుంది.
ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్లకి ఇలాంటి చిన్న సైజు ట్రయాంగిల్ డిజైన్ బాగుంటుంది. సింపుల్ గా, అందంగా కనిపిస్తుంది.
మిర్రర్ వర్క్ తో ఉన్న ట్రయాంగిల్ డిజైన్ బ్లౌజ్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్లకు ఈ డిజైన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
మిర్రర్ వర్క్తో వచ్చే కట్ డిజైన్ ట్రయాంగిల్ బ్యాక్ బ్లౌజ్లు సూపర్ గా కనిపిస్తాయి. డోరీలు బ్లౌజ్ అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి.
స్ట్రాప్స్తో కూడా బ్లౌజ్ వెనుక భాగంలో ట్రయాంగిల్ షేప్ కుట్టించుకోవచ్చు. ఇలాంటి బ్లౌజ్లకు హాల్టర్ నెక్ చాలా బాగుంటుంది.
