Telugu

చీర అందాన్ని రెట్టింపు చేసే బ్లౌజ్ డిజైన్స్.. ఇవిగో

woman-life Feb 19 2026
Author: Kavitha G Image Credits:INSTAGRAM
Telugu

ట్రయాంగిల్ షేప్ బ్యాక్ డిజైన్

నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ లో బ్లౌజ్ కుట్టించుకోవాలనుకుంటే ట్రయాంగిల్ షేప్ బ్యాక్ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది మీ వీపును సన్నగా కనిపించేలా చేస్తుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

హాల్టర్ నెక్ బ్యాక్ బ్లౌజ్ డిజైన్

బ్లౌజ్ వెనుక భాగంలో ట్రయాంగిల్ డిజైన్ కావాలంటే, హాల్టర్ నెక్ బ్యాక్ బ్లౌజ్ డిజైన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. దీనికి మ్యాచింగ్ డోరీలు పెట్టించుకుంటే సూపర్ గా ఉంటుంది. 

Image credits: PINTEREST
Telugu

ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్‌లో ట్రయాంగిల్ డిజైన్

ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్‌లకి ఇలాంటి చిన్న సైజు ట్రయాంగిల్ డిజైన్‌ బాగుంటుంది. సింపుల్ గా, అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: PINTEREST
Telugu

మిర్రర్ వర్క్‌ బ్లౌజ్

మిర్రర్ వర్క్ తో ఉన్న ట్రయాంగిల్ డిజైన్‌ బ్లౌజ్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్‌లకు ఈ డిజైన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: PINEREST
Telugu

కట్ డిజైన్ బ్లౌజ్

మిర్రర్ వర్క్‌తో వచ్చే కట్ డిజైన్ ట్రయాంగిల్ బ్యాక్ బ్లౌజ్‌లు సూపర్ గా కనిపిస్తాయి. డోరీలు బ్లౌజ్ అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి.  

Image credits: Pinterest
Telugu

స్ట్రాప్ బ్యాక్ బ్లౌజ్

స్ట్రాప్స్‌తో కూడా బ్లౌజ్ వెనుక భాగంలో ట్రయాంగిల్ షేప్ కుట్టించుకోవచ్చు. ఇలాంటి బ్లౌజ్‌లకు హాల్టర్ నెక్ చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest

Gold Earrings: డైలీవేర్ కి ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి.. చూసేయండి

Gold Pendant: చైన్ అందాన్ని పెంచే క్యూట్ మూన్ లాకెట్స్

Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో స్టడ్స్.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్

Gold Necklace: 8 గ్రాముల్లో బంగారు నెక్లెస్.. స్టైలిష్ డిజైన్లు ఇవిగో