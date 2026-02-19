Telugu

Gold Pendant: చైన్ అందాన్ని పెంచే క్యూట్ మూన్ లాకెట్స్

క్లాసిక్ మూన్ పెండెంట్..

ఈ నెలవంక లాకెట్ చూడటానికి చాలా సింపుల్ గా, ఎలిగెంట్ గా ఉంటుంది. లాకెట్ బరువు తక్కువగా ఉంటుంది. డైలీవేర్ కి  సౌకర్యంగా ఉంటుంది. 

Image credits: pinterest
స్టోన్-స్టడెడ్ మూన్ పెండెంట్

చిన్న చిన్న రాళ్లతో పొదిగిన ఈ మూన్ పెండెంట్ ప్రత్యేక సందర్భాలకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. నైట్ పార్టీలో మరింత ఎక్కువగా మెరిసిపోతుంది.

Image credits: images-static.nykaa.com
డ్యూయల్ మూన్ లేయర్ డిజైన్

ఈ పెండెంట్ చాలా స్టైలిష్, యూనిక్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. మోడ్రన్ జ్యువెలరీని ఇష్టపడే మహిళలకు ఈ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్‌గా నప్పుతుంది. 

Image credits: pinterest
అరబిక్ మోటిఫ్ మూన్ పెండెంట్

అరబిక్ ప్యాటర్న్‌తో కూడిన ఈ మూన్ డిజైన్ చైన్ కి అందాన్ని తెస్తుంది. చాలా స్టైలిష్ గా కనిపిస్తుంది..

Image credits: cutage.wallband.club
పర్ల్ టచ్ మూన్ పెండెంట్

మూన్ డిజైన్‌లో ముత్యాల కాంబినేషన్ చాలా ఎలిగెంట్‌గా కనిపిస్తుంది. చైన్ కి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది..

Image credits: vibewithmoi.in

