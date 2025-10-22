Telugu

అందరిలో అందంగా కనిపించాలా? ఈ రంగు చీరలు ట్రై చేయండి

woman-life Oct 22 2025
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
గోటా పట్టి పసుపు రంగు చీర

గోటా పట్టి చీరలు ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. లైట్ వెయిట్ ఫ్యాబ్రిక్ లో ఇలాంటి సారీ తీసుకోవచ్చు. అందంగా ఉంటుంది. కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది. 

Image credits: pinterest
గోల్డెన్ లేస్‌ బనారస్ చీర

జరీ వర్క్ బ్లౌజ్, గోల్డెన్ లేస్‌తో ఉన్న ఈ యెల్లో కలర్ బనారస్ చీర మీకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: pinterest
డ్యూయల్ షేడ్ యెల్లో సారీ

మీకు ప్లెయిన్ పసుపు రంగు చీర కట్టుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే ఇలా డ్యూయల్ షేడ్‌లో ట్రై చేయండి. జరీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ సారీ చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest
ఆర్గాన్జా చీర

పసుపు రంగు ఆర్గాన్జా చీర కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ తో బాగుంటుంది. మినిమల్ జ్యువెలరీతో క్లాసీ లుక్ పొందవచ్చు. 

Image credits: pinterest
చికన్ కారి చీర

పసుపు రంగు చికన్ కారి చీర ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. ఆఫీసుకు వెళ్లే అమ్మాయిలకు ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. 

Image credits: pinterest
లేత పసుపు రంగు సారీ

సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారు ఇలాంటి లేత పసుపు రంగు సారీ తీసుకోవచ్చు. తక్కువ ధరలో లభిస్తుంది.

Image credits: pinterest

