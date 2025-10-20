Telugu

ఈ చీర కట్టుకుంటే మీ అందం రెట్టింపు కావడం పక్కా

woman-life Oct 20 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
గోల్డ్, బ్లాక్ కలర్ సారీ

గోల్డ్, బ్లాక్ కాంబినేషన్ సారీస్ చాలా బాగుంటాయి. థ్రెడ్ వర్క్ సారీ, ఫుల్ స్లీవ్ బ్లౌజ్ తో మీరు మరింత అంతంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram
మెటాలిక్ షేడ్ షైనీ చీర

మెటాలిక్ షేడ్ షైనీ చీర పార్టీలకు సూపర్ గా ఉంటుంది. స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram
ఆర్గాంజా స్టైల్ ఫ్రిల్ చీర

గ్రీన్ కలర్ ఫ్రిల్ చీరలో మీరు మరింత అందంగా కనిపిస్తారు. ఈ చీరతో ఆఫ్ షోల్డర్ బ్లౌజ్‌ సూపర్ గా ఉంటుంది. 

Image credits: instagram
సీక్విన్ డిజైన్ చీర

సీక్విన్స్ వర్క్ ఉన్న రెడీ టు వేర్ చీరలో మీరు మరింత స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు. పార్టీల కోసం మంచి ఎంపిక.

Image credits: instagram
సిల్వర్ జరీ ఎంబ్రాయిడరీ సిల్క్ చీర

సిల్వర్ జరీ ఎంబ్రాయిడరీ సిల్క్ చీర అన్ని వయసుల వారికి బాగుంటుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది. ఈజీగా కట్టుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
నెట్ చీర

నెట్ చీర చాలా తేలికగా ఉంటుంది. కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. హెవీ బ్లౌజ్ తో చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Instagram
మిర్రర్ వర్క్ సారీ

పసుపు రంగు మిర్రర్ వర్క్ చీర చాలా బాగుంటుంది. కాంట్రాస్ట్ లేదా మిర్రర్ వర్క్ బ్లౌజ్ తో మీ అందం రెట్టింపవుతుంది.

Image credits: Instagram

