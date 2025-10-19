Telugu

మగువల మనసుదోచే మెహందీ డిజైన్స్.. ఈ దీపావళికి కచ్చితంగా ట్రై చేయండి

woman-life Oct 19 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
సర్కిల్ మెహందీ డిజైన్

సర్కిల్ మెహందీ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ దీపావళికి ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. 

Image credits: Pinterest
ఫుల్ హ్యాండ్ మెహందీ డిజైన్

కొత్త పెళ్లి కూతుర్లకు ఈ మెహందీ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. చేయి నిండుగా కనిపిస్తుంది. ఈజీగా వేసుకోవచ్చు. 

Image credits: Pinterest
సింపుల్ మెహందీ డిజైన్

బ్రేస్‌లెట్ స్టైల్‌లో మణికట్టును కవర్ చేస్తూ మధ్యలో పెద్ద పువ్వు డిజైన్ ఉంది. వేళ్లకు ఆకు స్టైల్ మెహందీ ఉంది. ఈ దీపావళికి ఈ డిజైన్ సూపర్ గా ఉంటుంది. 

Image credits: Pinterest
ఫ్లవర్ డిజైన్

సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోసం ఇలాంటి మెహిందీ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Pinterest
హెవీ మెహందీ డిజైన్

అరబిక్, మండలా ఆర్ట్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లోనే ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. చేయి నిండుగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
ఫెస్టివ్ లుక్ కోసం

ఫెస్టివ్ లుక్ కోసం ఇలాంటి సింపుల్, స్టైలిష్ మెహందీ డిజైన్ ట్రై చేయవచ్చు. మీ చేతులు మరింత అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest

