బంగారం కాదు.. ఇలాంటి వెండి నల్లపూసల దండ ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా?

woman-life Oct 20 2025
Author: Kavitha G Image Credits:ఇన్‌స్టాగ్రామ్- బాలాజీ_సిల్వర్_
వెండి నల్లపూసల దండ

బంగారం బదులు ఇలాంటి నెమలి డిజైన్ వెండి నల్లపూసల దండ తీసుకోండి. స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తుంది.

Image credits: ఫేస్‌బుక్- ఖుష్బూ జ్యువెలర్స్
ఫ్యాన్సీ డిజైన్

బటర్‌ఫ్లై వింగ్స్‌తో ఉన్న ఇలాంటి ఫ్యాన్సీ నల్లపూసల దండ బంగారానికి ఏమాత్రం తీసిపోదు. దీన్ని లాంగ్, మీడియం సైజులో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: ఫేస్‌బుక్- ఖుష్బూ జ్యువెలర్స్
లేటెస్ట్ డిజైన్

సింపుల్, స్టోన్ వర్క్‌తో ఉన్న ఈ వెండి నల్లపూసల దండ డైలీ వేర్ కి చాలా బాగుంటుంది. ఏ దుస్తులతో అయినా మ్యాచ్ చేయవచ్చు.

Image credits: ఫేస్‌బుక్- ఖుష్బూ జ్యువెలర్స్
హార్ట్ షేప్ నల్లపూసల దండ

హార్ట్ షేప్ వెండి నల్లపూసల దండ రోజువారీ వాడకానికి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. 

Image credits: ఫేస్‌బుక్- ఖుష్బూ జ్యువెలర్స్
లాంగ్ నల్లపూసల దండ

డబుల్ లేయర్‌, వెండి బాల్స్ తో ఉన్న ఈ నల్లపూసల దండ సారీస్ కి చక్కగా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఎలిగెంట్‌ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: పింటరెస్ట్
స్టోన్ వర్క్ నల్లపూసల దండ

వాటర్ డ్రాప్ షేప్ లో స్టోన్ వర్క్ తో ఉన్నఈ నల్లపూసల దండ మీ అందాన్నిరెట్టింపు చేయడం పక్కా. 

Image credits: పింటరెస్ట్
మోడ్రన్ డిజైన్

ఇలాంటి స్టోన్ వర్క్ వెండి నల్లపూసల దండ మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. పార్టీలు, పెళ్లిళ్లకు ఇది మంచి ఎంపిక.

Image credits: పింటరెస్ట్

