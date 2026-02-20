Telugu

క్యూట్ లుక్ ఇచ్చే సింపుల్ ముక్కుపుడక డిజైన్లు.. ఇవిగో

Feb 20 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinteret
సింగిల్ స్టోన్ నోస్ పిన్

చిన్నగా, మెరిసే రాయితో ఉండే ఈ ముక్కుపుడక రోజూ పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. క్యూట్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
డాట్ స్టైల్ ముక్కుపుడక

సింపుల్‌గా చుక్కలా ఉండే ఈ డిజైన్ ముక్కుపుడక చాలా తేలికగా, సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఫంక్షన్లకు లేదా రోజూ పెట్టుకోవడానికి స్టైలిష్ ఆప్షన్.

Image credits: m.media-amazon.com
ముత్యం టచ్ ఉన్న ముక్కుపుడక

చిన్న ముత్యంతో ఉండే ఈ ముక్కుపుడక చాలా హుందాగా, క్లాసీగా కనిపిస్తుంది. పండగలు లేదా ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: www.miabytanishq.com
స్టార్ షేప్ ముక్కుపుడక

స్టార్ షేప్ లో ఉండే ఈ సింపుల్ ముక్కుపుడకను అమ్మాయిలు బాగా ఇష్టపడతారు. దీని మెరిసే డిజైన్ ముఖానికి మంచి గ్లో ఇస్తుంది. 

Image credits: pinterest
హార్ట్ షేప్ ముక్కుపుడక

హార్ట్ షేప్‌లో ఉండే ఈ సింపుల్ ముక్కుపుడక అమ్మాయిలకు చాలా క్యూట్‌గా ఉంటుంది. పార్టీలు లేదా ప్రత్యేక సందర్భాలలో సాఫ్ట్ స్టైల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
పువ్వు డిజైన్ ముక్కుపుడక

చిన్న పువ్వు డిజైన్‌లో ఉండే ఈ ముక్కుపుడక ఫ్రెష్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇది ట్రెడిషనల్, వెస్ట్రన్ దుస్తులకు చక్కగా సరిపోతుంది. 

Image credits: www.eternz.com

