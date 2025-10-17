పండగ అందాన్ని రెట్టింపు చేసే చీరలు ఇవి

పండుగలు, పెళ్లిళ్ల వంటి శుభకార్యాలకు పష్మినా సిల్క్ చీర కట్టుకోవచ్చు. దీనికి గోల్డెన్ కలర్ బ్లౌజ్ ధరించవచ్చు.
నేటి యువత చీరలో కూడా స్టైలిష్గా కనిపించాలని కోరుకుంటారు. ఘర్చోలా పట్టు చీరకు స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్ మిమ్మల్ని మరింత అందంగా చూపిస్తుంది.
ప్రస్తుతం పైథానీ సిల్క్ చీరలు ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. ముదురు ఎరుపు రంగు చేనేత చీర కడితే మీరే సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అవుతారు.
పట్టు చీరలో సింపుల్గా కనిపించాలనుకుంటే బ్రోకేడ్ వర్క్ పట్టు చీర మంచి ఎంపిక అవుతుంది
బరువు తక్కువగా ఉండే చీరలు కోరుకునే మహిళలు దీన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఈ రకమైన చీరలు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
దీన్ని బ్రైడల్ చీరగా పరిగణిస్తారు. జర్దోసి వర్క్ పట్టు చీర మీకు రిచ్ అండ్ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
గుజరాతీ స్టైల్లో కనిపించాలనుకుంటే పటోలా సిల్క్ చీరను ఎంచుకోవచ్చు. ఎరుపు రంగు గ్రాండ్ చీర చిన్నవారిగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
ధన త్రయోదశికి గోల్డ్ తీసుకుంటున్నారా? ఈ చెవిదుద్దులు బెస్ట్ ఆప్షన్
బంగారం, వెండి కాదు ఈ జ్యువెలరీ ట్రై చేయండి.. ధర చాలా తక్కువ
Gold Jhumkas: మగువల మనసుదోచే బంగారు జుంకాలు.. వెయిట్ కూడా తక్కువే
Fashion Tips: ఈ దీపావళికి కచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిన ట్రెండీ డ్రెస్సులు