Telugu

పండగ అందాన్ని రెట్టింపు చేసే చీరలు ఇవి

woman-life Oct 17 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
Telugu

పష్మినా సిల్క్ చీర

పండుగలు, పెళ్లిళ్ల వంటి శుభకార్యాలకు పష్మినా సిల్క్ చీర కట్టుకోవచ్చు. దీనికి గోల్డెన్ కలర్ బ్లౌజ్ ధరించవచ్చు.

Image credits: Pinterest
Telugu

ఘర్చోలా పట్టు చీర

నేటి యువత చీరలో కూడా స్టైలిష్‌గా కనిపించాలని కోరుకుంటారు. ఘర్చోలా పట్టు చీరకు స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్ మిమ్మల్ని మరింత అందంగా చూపిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

పైథానీ సిల్క్ చీర

ప్రస్తుతం పైథానీ సిల్క్ చీరలు ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ముదురు ఎరుపు రంగు చేనేత చీర కడితే మీరే సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అవుతారు.

Image credits: Pinterest
Telugu

బ్రోకేడ్ వర్క్ పట్టు చీర

పట్టు చీరలో సింపుల్‌గా కనిపించాలనుకుంటే బ్రోకేడ్ వర్క్ పట్టు చీర మంచి ఎంపిక అవుతుంది 

Image credits: Pinterest
Telugu

కాటన్ సిల్క్ చీర

బరువు తక్కువగా ఉండే చీరలు కోరుకునే మహిళలు దీన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఈ రకమైన చీరలు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Pinterest
Telugu

జర్దోసి వర్క్ పట్టు చీర

దీన్ని బ్రైడల్ చీరగా పరిగణిస్తారు. జర్దోసి వర్క్ పట్టు చీర మీకు రిచ్ అండ్ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

పటోలా సిల్క్ చీర

గుజరాతీ స్టైల్‌లో కనిపించాలనుకుంటే పటోలా సిల్క్ చీరను ఎంచుకోవచ్చు. ఎరుపు రంగు గ్రాండ్ చీర చిన్నవారిగా కనిపించేలా చేస్తుంది.

Image credits: Pinterest

ధన త్రయోదశికి గోల్డ్ తీసుకుంటున్నారా? ఈ చెవిదుద్దులు బెస్ట్ ఆప్షన్

బంగారం, వెండి కాదు ఈ జ్యువెలరీ ట్రై చేయండి.. ధర చాలా తక్కువ

Gold Jhumkas: మగువల మనసుదోచే బంగారు జుంకాలు.. వెయిట్ కూడా తక్కువే

Fashion Tips: ఈ దీపావళికి కచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిన ట్రెండీ డ్రెస్సులు