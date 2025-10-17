ధన త్రయోదశికి గోల్డ్ తీసుకుంటున్నారా? ఈ చెవిదుద్దులు బెస్ట్ ఆప్షన్

ధనత్రయోదశి నాడు తక్కువ బడ్జెట్ లో లభించే ఇలాంటి ఫ్యాన్సీ గోల్డ్ స్టడ్స్ తీసుకోండి. ఇవి స్టైల్ తోపాటు ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
రంగు రంగుల రాళ్లతో ఉన్న ఇలాంటి చెవిదుద్దులు పెద్దవాళ్లకు చాలా బాగుంటాయి. 5 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
తమలపాకు ఆకారంలో ఉండే ఇలాంటి గోల్డ్ స్టడ్స్ రోజువారీ వాడకానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. ఒకటి, రెండు గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్లో ఉన్న ఈ స్టడ్స్ సింపుల్ గా ఉంటాయి. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో దొరుకుతాయి.
పువ్వులా కనిపించే ఈ స్టడ్స్ ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి. వీటి ఫ్యాషన్ ఎప్పుడూ పోదు.
బడ్జెట్ సమస్య లేదనుకుంటే ఇలాంటి స్టైలిష్ స్టడ్స్ తీసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటాయి. చెవినిండుగా కనిపిస్తాయి.
ఇలాంటి చెవిదుద్దులు తక్కువ వెయిట్ లో దొరుకుతాయి. కానీ హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు మంచి ఎంపిక.
బంగారం, వెండి కాదు ఈ జ్యువెలరీ ట్రై చేయండి.. ధర చాలా తక్కువ
Gold Jhumkas: మగువల మనసుదోచే బంగారు జుంకాలు.. వెయిట్ కూడా తక్కువే
Fashion Tips: ఈ దీపావళికి కచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిన ట్రెండీ డ్రెస్సులు
Gold Earrings: చిన్నపిల్లలకు ఈ బంగారు చెవిపోగులు చాలా బాగుంటాయి