Telugu

బంగారం, వెండి కాదు ఈ జ్యువెలరీ ట్రై చేయండి.. ధర చాలా తక్కువ

woman-life Oct 16 2025
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
Telugu

ముత్యాల స్టడ్స్

ఇలాంటి గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ముత్యాల స్టడ్స్ తో మీరు మరింత అందంగా కనిపించవచ్చు. వీటి ధర కూడా అంత ఎక్కువేమి ఉండదు.

Image credits: Pinterest
Telugu

డబుల్ లేయర్ ముత్యాల నెక్లెస్

డబుల్ లేయర్ ముత్యాల నెక్లెస్‌లు మీ మెడ అందాన్నిరెట్టింపు చేస్తాయి. సింపుల్ సారీస్ తో సూపర్ గా కనిపిస్తారు.

Image credits: gemini
Telugu

లీఫ్ డిజైన్ ముత్యాల కమ్మలు

ముత్యాలు, ఆకుల డిజైన్‌తో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

ముత్యాల ముక్కుపుడక

ముత్యాలు, స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ ముక్కుపుడక మీకు ప్రత్యేకమైన లుక్‌ను ఇస్తుంది. కావాలంటే ఇందులో చిన్న ముత్యాలతో ఉన్న నోస్ పిన్ కూడా తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
Telugu

ముత్యాల గాజులు

గాజులకు కూడా ఇలా ముత్యాలను జతచేయవచ్చు. చాలా గ్రాండ్ గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Instagram
Telugu

ముత్యాల వడ్డాణం

ముత్యాల వడ్డాణం చాలా తక్కువ ధరలో వస్తుంది. అది పెట్టుకుంటే మీరు రాణిలా కనిపిస్తారు.

Image credits: social media

Gold Jhumkas: మగువల మనసుదోచే బంగారు జుంకాలు.. వెయిట్ కూడా తక్కువే

Fashion Tips: ఈ దీపావళికి కచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిన ట్రెండీ డ్రెస్సులు

Gold Earrings: చిన్నపిల్లలకు ఈ బంగారు చెవిపోగులు చాలా బాగుంటాయి

Blouse Designs: దీపావళి పండుగకి ఈ రెడీమేడ్ బ్లౌజ్‌లు ట్రై చేయండి