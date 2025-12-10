వైట్ స్టోన్స్, బంగారు ముత్యంతో ఉన్న ఈ ముక్కుపుడక చాలా అందంగా ఉంటుంది. అరగ్రాములో తీసుకోవచ్చు.
పింక్, వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ ముక్కుపుడక తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది. అమ్మకు గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్.
వైట్ స్టోన్స్, ముత్యాలతో ఉన్న ఈ ముక్కుపుడక అన్ని వయసులవారికి బాగుంటుంది. దీని ధర రూ. 5వేల వరకు ఉంటుంది.
ఫ్లవర్ డిజైన్ ముక్కుపుడకలు ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటాయి. ఈ నోస్ పిన్ ధర రూ. 4 వరకు ఉంటుంది.
వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన లీఫ్ డిజైన్ ముక్కుపుడక వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటుంది. అర గ్రాములో తయారవుతుంది.
ట్రెండీ డిజైన్లో లాంగ్ నల్లపూసలదండ.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే!
లైట్ వెయిట్ లో గోల్డ్ లాకెట్.. ట్రెండీ డిజైన్స్ ఇవిగో
ఇవి రాస్తే.. తలలో చుండ్రు మాయం
5 గ్రాముల్లో బంగారు బ్రేస్లెట్.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో