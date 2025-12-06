తక్కువ వెయిట్ లో ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ కమ్మలు బెస్ట్ ఆప్షన్. రోజువారి వాడకానికి చాలా బాగుంటాయి.
ఫ్లవర్, లీఫ్ షేప్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ఎవ్వరికైనా బాగుంటాయి. 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
డైలీవేర్ కి గోల్డ్ స్టడ్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
స్టోన్స్, ముత్యాలతో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ పెద్ద వయసు వారికి చాలా బాగుంటాయి. 3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
రోజూ పెట్టుకోవడానికి చిన్న సైజు జుంకాలు చాలా బాగుంటాయి. ఇవి ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లోనే ఉంటాయి. 3-4 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
రెడ్ కలర్ ఎనామిల్ పెయింట్, చిన్న ముత్యాలతో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ అన్ని వయసుల వారికి బాగుంటాయి. 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
