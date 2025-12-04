సన్నని చైన్, బంగారు పూసలు, హెవీ పెండెంట్ ఉన్న ఈ చైన్ మీ మెడ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటుంది.
ఎక్కువ నగలు వేసుకోవడం ఇష్టం లేని వారు హెవీ లాకెట్ తో ఉన్నఈ చైన్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇది సిల్క్, కాటన్ చీరలకు చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
స్క్వేర్ షేప్ పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ లాంగ్ చైన్ అన్ని వయసుల వారికి బాగుంటుంది. మ్యాచింగ్ ఇయరింగ్స్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
హార్ట్ షేప్ పెండెంట్ లాంగ్ చైన్ కొత్తగా పెళ్లైన వారికి చాలా బాగుంటుంది. రూబీ స్టోన్, ఫ్లోరల్ వర్క్ లాకెట్ అందాన్ని మరింత పెంచాయి.
ఈ సింపుల్ డిజైన్ చైన్.. అన్ని రకాల దుస్తులకు సెట్ అవుతుంది. 12 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది.
రిప్డ్ ప్యాటర్న్, ఫ్రిల్ వర్క్, జాలర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ లాంగ్ చైన్ మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. 10-12 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది.
రోజువారీ వాడకానికి ఇలాంటి చైన్ చాలా బాగుంటుంది. సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
