ప్లెయిన్ లెహంగాలతో సూపర్ గా సెట్ అయ్యే బ్లౌజ్ డిజైన్లు ఇవిగో!

woman-life Dec 06 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Instagram@ananyapanday
కార్సెట్ స్టైల్ బ్లౌజ్

ప్లెయిన్ లెహంగాతో ఇలాంటి లాంగ్ కార్సెట్ స్టైల్ బ్లౌజ్‌ సూపర్ గా ఉంటుంది. రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: Instagram@kareenakapoorkhan
వి నెక్ బ్లౌజ్

సింపుల్ లెహంగాకు క్లాసీ లుక్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే డీప్ వి నెక్‌ బ్లౌజ్ కుట్టించుకోవచ్చు. హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: Instagram@theshilpashett
వెల్వెట్ బ్లౌజ్

వెల్వెట్ ఫ్యాబ్రిక్, లైట్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్, ఫుల్ స్లీవ్స్ తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్. 

Image credits: Instagram@labelbykriti
మిర్రర్ వర్క్ బ్లౌజ్

ఫ్యాషన్ కోరుకునే వారికి మిర్రర్ వర్క్ ఉన్న ఇలాంటి స్ట్రాపీ బ్లౌజులు మంచి ఎంపిక. ఇవి మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. 

Image credits: Instagram@clothing_iksa
బ్యాక్‌లెస్ ఫుల్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్

కరాచీ వర్క్ లెహంగాపై, అదే ఫ్యాబ్రిక్‌తో ఫుల్ స్లీవ్స్, బ్యాక్ లెస్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది.  

Image credits: Instagram@malaikaaroraofficial
జీరో నెక్‌లైన్ బ్లౌజ్

డీప్ నెక్ లు ఇష్టపడని వారు జీరో నెక్‌లైన్ బ్లౌజ్ లు ఎంచుకోవచ్చు. స్టోన్స్ చోకర్ తో రాణిలా కనిపిస్తారు. 

Image credits: facebook

