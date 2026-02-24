Telugu

బడ్జెట్ ధరలో బంగారంలా మెరిసే ఇయర్ రింగ్స్..

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ చాంద్‌బాలీ ఇయర్ రింగ్స్

అచ్చం బంగారంలా కనిపించే ఈ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ చాంద్‌బాలీ ఇయర్ రింగ్స్ పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్. చెవి నిండుగా ఉంటాయి. బడ్జెట్ లో వస్తాయి.

Image credits: Our own
టెంపుల్ జ్యువెలరీ స్టైల్ చాంద్‌బాలీ

లక్ష్మీదేవి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ హెవీ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. చీరలు, లెహంగాలతో సూపర్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: social media
పెర్ల్ డ్రాప్ మల్టీ లేయర్ చాంద్‌బాలీ

క్లాసీ, ఎలిగెంట్ లుక్ కావాలంటే ముత్యాల డీటెయిలింగ్ ఉన్న ఇలాంటి చాంద్‌బాలీ ఇయర్ రింగ్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇవి పండగలు, పార్టీలకు బాగుంటాయి.

Image credits: social media
కుందన్ వర్క్ హెవీ చాంద్‌బాలీ

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ బేస్‌పై వైట్ కుందన్స్ పొదిగిన ఈ ఇయర్ రింగ్స్ రాయల్ టచ్ ఇస్తాయి. చెవుల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి.

Image credits: pinterest
జాలీ వర్క్ చాంద్‌బాలీ ఇయర్ రింగ్స్

సన్నని జాలీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్ సేమ్ బంగారంలాంటి మెరుపునిస్తాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.

Image credits: Pinterest
మీనాకారీ వర్క్ చాంద్‌బాలీ ఇయర్ రింగ్స్

కాస్త కలర్‌ఫుల్, భిన్నమైన స్టైల్ కోరుకునేవారికి మీనాకారీ వర్క్ ఉన్న ఈ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ఇయర్ రింగ్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. ఎత్నిక్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: Instagram
స్టోన్ స్టడెడ్ ఇయర్ రింగ్స్

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ బేస్‌పై వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్  ఇండో-వెస్ట్రన్ లేదా అనార్కలీ డ్రెస్సులతో సూపర్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: social media

