చిన్న నల్లపూసలు, సింపుల్ వెండి పూసలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఆఫీస్కు పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతాయి.
ఫ్లాట్ లింక్ డిజైన్తో ఉండే ఈ వెండి పట్టీలు చాలా మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తాయి. రోజూవారీ వాడకానికి సూపర్ గా ఉంటాయి.
సింగిల్ చార్మ్ ఉన్న వెండి పట్టీలు సింపుల్గా ఉన్నా స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. ఆఫీస్కు వెళ్లే మహిళలకు ఈ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది.
యాంటీ టార్నిష్ కోటింగ్ ఉన్న వెండి పట్టీలు ఆఫీస్కు వేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి. వీటిని రోజూ వాడినా కొత్తవాటిలాగే కనిపిస్తాయి.
సింపుల్ వెండి పట్టీలు ఆఫీస్ వేర్కు మంచి గ్రేస్, ప్రొఫెషనల్ టచ్ ఇస్తాయి. అన్ని రకాల దుస్తులకు చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
