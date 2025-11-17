Telugu

జుట్టు రాలడం ఆగి, ఒత్తుగా పెరగాలా? ఇవి తింటే చాలు

woman-life Nov 17 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
పాలకూర

ఐరన్, ఫోలేట్, జింక్, విటమిన్ ఎ వంటివి ఉండే పాలకూర జుట్టు పెరుగుదలకు మేలు చేస్తుంది.

Image credits: Getty
గుడ్డు

కోడి గుడ్లలో ప్రోటీన్, బయోటిన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే రోజూ గుడ్డు తినడం జుట్టు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
పప్పుధాన్యాలు

ప్రోటీన్, ఐరన్ వంటివి ఉండే పప్పుధాన్యాలు తినడం జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
సాల్మన్ చేప

ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ప్రోటీన్, విటమిన్ డి వంటివి ఉండే సాల్మన్ చేపను కూడా తినొచ్చు.

Image credits: Getty
నట్స్, విత్తనాలు

ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ ఇ, బయోటిన్, జింక్ ఉండే బాదం, వాల్‌నట్స్, అవిసె గింజలు, చియా విత్తనాలు తినడం జుట్టు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
చిలగడదుంప

బయోటిన్ ఉండే చిలగడదుంపను డైట్‌లో చేర్చుకోవడం కూడా జుట్టు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
పుట్టగొడుగులు

బయోటిన్ ఎక్కువగా ఉండే పుట్టగొడుగులను డైట్‌లో చేర్చుకోవడం కూడా జుట్టు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

Image credits: Getty

