Blouse Model:కాటన్ చీరలో కూడా గ్లామర్ గా కనిపించాలా? ఈ బ్లౌజులు బెస్ట్

కాటన్ చీరలోనూ ఎలిగెంట్, క్లాసీగా కనిపించాలంటే బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది సింపుల్ గా ఉన్నా చాలా హుందాగా కనిపిస్తారు.
పఫ్-స్లీవ్ బ్లౌజ్లు ఈ మధ్య చాలా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. ఇవి మీ లుక్కు కాస్త డ్రమాటిక్, ఫ్యాషనబుల్ టచ్ ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా ప్లెయిన్ కాటన్ చీరలతో వీటిని వేసుకుంటే అదిరిపోతుంది.
బ్యాక్లెస్ బ్లౌజ్ డిజైన్ మీ కాటన్ చీరకు వెంటనే గ్లామర్ యాడ్ చేస్తుంది. పార్టీలకు , ప్రత్యేక సందర్భాలకు ఈ స్టైల్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఇది మిమ్మల్ని స్టైలిష్గా చూపిస్తుంది.
హై నెక్ బ్లౌజ్ మీకు సోఫిస్టికేటెడ్, ప్రొఫెషనల్ లుక్ను ఇస్తుంది. ఈ డిజైన్ ఆఫీస్కు లేదా ఫార్మల్ ఈవెంట్లకు బెస్ట్. కాటన్ చీరతో దీన్ని ధరిస్తే చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తారు.
స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్లు వేసవి కాలానికి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. ఇది మీకు కూల్ అండ్ స్టైలిష్ లుక్ను ఇస్తుంది. ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా ఫ్యాషనబుల్గా కనిపించవచ్చు.
మీ కాటన్ చీర ప్లెయిన్గా ఉంటే, ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్ దాని స్టైల్ను వెంటనే పెంచుతుంది. ఫ్లోరల్ లేదా జ్యామితీయ ప్రింట్లు ప్రస్తుతం ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. ఇవి ఆకర్షణీయమైన లుక్ను ఇస్తాయి.
పెప్లమ్ బ్లౌజ్ను కాటన్ చీరతో జత చేస్తే, అది ఇండో-వెస్టర్న్ ఫ్యూజన్ లుక్ను ఇస్తుంది. ఈ డిజైన్ నడుము అందాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. మీకు ఫ్యాషనబుల్ లుక్ అందిస్తుంది.
