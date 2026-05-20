Blouse Model:కాటన్ చీరలో కూడా గ్లామర్ గా కనిపించాలా? ఈ బ్లౌజులు బెస్ట్

woman-life May 20 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
బోట్ నెక్ బ్లౌజు

కాటన్ చీరలోనూ ఎలిగెంట్, క్లాసీగా కనిపించాలంటే బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది సింపుల్ గా ఉన్నా చాలా హుందాగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: pinterest
పఫ్-స్లీవ్ బ్లౌజ్

పఫ్-స్లీవ్ బ్లౌజ్‌లు ఈ మధ్య చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. ఇవి మీ లుక్‌కు కాస్త డ్రమాటిక్, ఫ్యాషనబుల్ టచ్ ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా ప్లెయిన్ కాటన్ చీరలతో వీటిని వేసుకుంటే అదిరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
బ్యాక్‌లెస్ బ్లౌజ్

బ్యాక్‌లెస్ బ్లౌజ్ డిజైన్ మీ కాటన్ చీరకు వెంటనే గ్లామర్ యాడ్ చేస్తుంది. పార్టీలకు , ప్రత్యేక సందర్భాలకు ఈ స్టైల్ పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. ఇది మిమ్మల్ని స్టైలిష్‌గా చూపిస్తుంది.

Image credits: instagram
హై నెక్ బ్లౌజ్

హై నెక్ బ్లౌజ్ మీకు సోఫిస్టికేటెడ్, ప్రొఫెషనల్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. ఈ డిజైన్ ఆఫీస్‌కు లేదా ఫార్మల్ ఈవెంట్లకు బెస్ట్. కాటన్ చీరతో దీన్ని ధరిస్తే చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram
స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్

స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్‌లు వేసవి కాలానికి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. ఇది మీకు కూల్ అండ్ స్టైలిష్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా ఫ్యాషనబుల్‌గా కనిపించవచ్చు.

Image credits: instagram
ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్

మీ కాటన్ చీర ప్లెయిన్‌గా ఉంటే, ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్ దాని స్టైల్‌ను వెంటనే పెంచుతుంది. ఫ్లోరల్ లేదా జ్యామితీయ ప్రింట్లు ప్రస్తుతం ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. ఇవి ఆకర్షణీయమైన లుక్‌ను ఇస్తాయి.

Image credits: instagram
పెప్లమ్ బ్లౌజ్

పెప్లమ్ బ్లౌజ్‌ను కాటన్ చీరతో జత చేస్తే, అది ఇండో-వెస్టర్న్ ఫ్యూజన్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. ఈ డిజైన్ నడుము అందాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. మీకు ఫ్యాషనబుల్ లుక్ అందిస్తుంది.

Image credits: pinterest

