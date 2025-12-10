Telugu

ట్రెండీ డిజైన్లో లాంగ్ నల్లపూసలదండ.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే!

woman-life Dec 10 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Facebook- Mangala Hage
హెవీ పెండెంట్ నల్లపూసలదండ

హెవీ పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ లాంగ్ నల్లపూసల దండ మీ మెడ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. 25-30 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. 

Image credits: Facebook- Mangala Hage
ముత్యాల పెండెంట్

తక్కువ నల్లపూసలు, ఎక్కువ బంగారం, ముత్యాల పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ నల్లపూసల దండ కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: Facebook- Mangala Hage
ఎనామిల్ పెయింట్ పెండెంట్

ముత్యాలు, ఎనామిల్ పెయింట్, పెద్ద పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ నల్లపూసల దండను 35-40 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Facebook- Mangala Hage
లేటెస్ట్ డిజైన్

ఫ్లవర్ డిజైన్ లాంగ్ నల్లపూసల దండ అన్ని వయసుల వారికి బాగుంటుంది. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది.

Image credits: Facebook- Mangala Hage
సింపుల్ డిజైన్

డైలీవేర్ కి సింపుల్ డిజైన్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ లాంగ్ నల్లపూసల దండ బెస్ట్ ఆప్షన్. 15-20 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest

