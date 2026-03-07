Telugu

Earrings: మహిళల ముఖ సౌందర్యాన్ని పెంచే ఇయర్ రింగ్స్

woman-life Mar 07 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:CaratLane Global
గోల్డ్ జాలీ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్..

ఈ గోల్డ్ జాలీ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. ఎలాంటి దుస్తులకు అయినా సూట్ అవుతాయి. 

Image credits: bluestone.com
ఆకు, ముత్యం కాంబినేషన్‌లో గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

బంగారంలో ఇలాంటి  ఇయర్ రింగ్స్ మీరు స్పెషల్ గా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. చాలా కొత్తగా, అందంగా ఉంటాయి..

Image credits: bluestone.com
ఝుంకా స్టైల్ సూది దారం ఇయర్ రింగ్స్

జుంకాలు ఇష్టపడేవారు ట్రెండీగా ఉండాలంటే ఈ మోడల్ సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సంప్రదాయ దుస్తులకు కూడా బాగా నప్పుతాయి. 

Image credits: instagram
ఫ్లవర్ స్టడ్ సూది దారం ఇయర్ రింగ్స్

 హుందాగా కనిపించడానికి ఈ ఫ్లవర్ స్టడ్ సూది దారం ఇయర్ రింగ్స్ కొనొచ్చు. పువ్వుల స్టడ్‌పై పింక్ రాయిని పొదిగారు. ఇది చాలా క్లాసిక్‌గా కనిపిస్తోంది.

Image credits: BoxofJoy
సన్ స్టడ్ సూది దారం ఇయర్ రింగ్స్

పింక్ రాయితో అలంకరించిన సన్ స్టడ్‌తో పాటు సన్నని చైన్ ఉంటుంది. దీన్ని చెవికి తగిలించుకుంటే చాలు. ఈ ఇయర్ రింగ్స్ రోజువారీ వాడకానికి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: BoxofJoy
హార్ట్ షేప్ సూది దారం ఇయర్ రింగ్స్

 ఈ హార్ట్ షేప్ సూది దారం ఇయర్ రింగ్స్‌ క్యూట్ గా ఉంటాయి. ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్‌ను మీరు 2-3 గ్రాముల బంగారంలో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: cartlane

