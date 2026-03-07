రెడ్, గ్రీన్ స్టోన్స్, చిన్న బంగారు మువ్వలతో ఉన్న ఈ మాటీలు చెవుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. అన్ని సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతాయి.
ఈ సింపుల్ డిజైన్ ఇయర్ చైన్స్ 3-4 గ్రాముల్లో వస్తాయి. డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి.
సింపుల్ స్టడ్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు చెవులకు సపోర్ట్ కోసం, ఇలాంటి సన్నని మాటీలు ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి చాలా సింపుల్గా, నీట్గా కనిపిస్తాయి.
2 గ్రాముల్లో మాటీలు తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ చైన్ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. మన్నికగా ఉంటాయి. లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి.
డైలీవేర్ కి ఇలాంటి పూసల ఇయర్ చైన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. వీటిని ఎలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ తో అయినా మ్యాచ్ చేయవచ్చు.
లీఫ్ డిజైన్ లో ఉన్న ఇయర్ చైన్స్ రోజూ పెట్టుకోవడానికి సూపర్ గా ఉంటాయి. 4 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
సింపుల్ గోల్డ్ చైన్, ముత్యాలతో ఉన్న ఈ ఇయర్ చైన్స్ ఎలిగెంట్, రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. ఇవి డైలీవేర్ కే కాదు.. పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు కూడా సూపర్ గా ఉంటాయి.
