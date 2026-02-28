తాజా కలబంద గుజ్జును కళ్ల చుట్టూ రాసుకోవాలి. ఇది నల్లటి వలయాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
టమాట రసాన్ని కళ్ల చుట్టూ అప్లై చేసి, సున్నితంగా మసాజ్ చేయాలి. ఇది నల్లటి వలయాలను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
చల్లార్చిన టీ బ్యాగ్లను కళ్లపై 15 నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి. ఇది నల్లటి వలయాలను తగ్గించడంలో ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది.
కాటన్ ప్యాడ్స్ను రోజ్ వాటర్లో లేదా చల్లటి పాలలో ముంచి, కళ్లపై 10-15 నిమిషాలు ఉంచాలి. ఇది చర్మానికి మెరుపును ఇస్తుంది.
బాదం నూనెను కళ్ల చుట్టూ రాసుకోవాలి. ఇది డార్క్ సర్కిల్స్ ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
కీర దోస రసం చర్మానికి తేమను అందిస్తుంది. ఇది వాపును తగ్గించి, నల్లటి వలయాలను పోగొట్టడంలో సహాయపడుతుంది.
