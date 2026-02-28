Telugu

ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో డార్క్ సర్కిల్స్ మాయం!

woman-life Feb 28 2026
Author: Kavitha G Image Credits:gemini
అలోవెరా జెల్

తాజా కలబంద గుజ్జును కళ్ల చుట్టూ రాసుకోవాలి. ఇది నల్లటి వలయాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: gemini
టమాట రసం

టమాట రసాన్ని కళ్ల చుట్టూ అప్లై చేసి, సున్నితంగా మసాజ్ చేయాలి. ఇది నల్లటి వలయాలను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

Image credits: Freepik
టీ బ్యాగ్స్

చల్లార్చిన టీ బ్యాగ్‌లను కళ్లపై 15 నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి. ఇది నల్లటి వలయాలను తగ్గించడంలో ఎఫెక్టివ్‌గా పనిచేస్తుంది.

Image credits: Freepik
రోజ్ వాటర్, పాలు

కాటన్ ప్యాడ్స్‌ను రోజ్ వాటర్‌లో లేదా చల్లటి పాలలో ముంచి, కళ్లపై 10-15 నిమిషాలు ఉంచాలి. ఇది చర్మానికి మెరుపును ఇస్తుంది.

Image credits: Social Media
బాదం నూనె

బాదం నూనెను కళ్ల చుట్టూ రాసుకోవాలి. ఇది డార్క్ సర్కిల్స్ ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
కీర దోస

కీర దోస రసం చర్మానికి తేమను అందిస్తుంది. ఇది వాపును తగ్గించి, నల్లటి వలయాలను పోగొట్టడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Social Media

