Gold Bracelet: తక్కువ బడ్జెట్ లో 9 క్యారెట్ లో గోల్డ్ బ్రేస్ లెట్స్

ప్రస్తుతం చంకీ బ్రేస్లెట్స్ చాలా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. ఇవి మణికట్టుపై ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి.
సన్నని మణికట్టు ఉన్న అమ్మాయిలకు ఇలాంటి పూల డిజైన్ బ్రేస్లెట్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇందులో బంగారు రేకులు (గోల్డ్ పెటల్స్) ఉంటాయి.
గోల్డ్ చైన్కు వేలాడే చార్మ్స్ ఉన్న బ్రేస్లెట్ను కూడా కొనవచ్చు. 9 క్యారెట్ల బంగారంతో ఇది చాలా కాలం మన్నుతుంది. రోజూ కూడా ధరించవచ్చు.
ఇలాంటి గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ కి మన్నిక ఎక్కువ. ఇది ఓవల్ షేప్లో ఉంది. దీనికి ఇరువైపులా రెండు వరుసలలో డైమండ్ డిటైలింగ్ ఉంది.
చైన్ డిజైన్తో ఉండే సాలిడ్ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ చూడటానికి మోడ్రన్గా, వాడటానికి మన్నికగా ఉంటుంది. దీన్ని 50 ఏళ్ల పాటు వాడినా కూడా చెక్కుచెదరదు.
స్పైరల్ డిజైన్తో ఉండే చంకీ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్స్ కూడా ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇవి ఏ సైజు మణికట్టుకైనా సులభంగా సరిపోతాయి. చూడటానికి చాలా రాయల్గా కనిపిస్తాయి.
సన్నని, లావుపాటి రెండు రకాల గోల్డ్ చైన్స్కు హార్ట్ షేప్ సాలిడ్ పెండెంట్ వేలాడుతున్న డిజైన్ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. యంగ్ అమ్మాయిల చేతులకు ఈ బ్రేస్లెట్ చాలా రాయల్గా కనిపిస్తుంది.
Earrings:తక్కువ బడ్జెట్ లో 18క్యారెట్ చెవిపోగులు, డైలీ వేర్ కి బెస్ట్
Silk Suits: స్మూత్ ఫ్యాబ్రిక్ లో అదిరిపోయే సూట్స్ .. చూసేయండి!
Gold Earrings: 1 గ్రాములో అదిరిపోయే డిజైన్ లో గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్
Mehandi Designs: చిన్నారుల కోసం క్యూట్ మెహెందీ డిజైన్స్.. ట్రై చేయండి