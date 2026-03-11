అరటి తొక్కలో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మంలో తేమను నిలిపి ఉంచుతుంది. పొడి చర్మాన్ని హైడ్రేట్గా, మృదువుగా మార్చడంలో సహాయపడుతుంది.
అరటి తొక్కలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మంపై సన్నని గీతలు, ముడతలను తొలగించడానికి సహాయపడతాయి.
అరటి తొక్కతో చర్మంపై రోజూ మసాజ్ చేయడం వల్ల మొటిమల సమస్య తగ్గుతుంది.
కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు తొలగించడానికి అరటి తొక్క చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అరటి తొక్క, కలబంద గుజ్జు కలిపి పేస్ట్లా చేసి కళ్ల చుట్టూ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది.
అరటి తొక్క తలపై చర్మంలో తేమను నిలిపి, పొడిబారడాన్ని తగ్గిస్తుంది. జుట్టు రాలడాన్ని నివారిస్తుంది.
జుట్టు తెల్లబడటానికి ప్రధాన కారణమైన ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ను తగ్గించడానికి అరటి తొక్క సహాయపడుతుందని కొందరు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
