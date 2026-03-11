Curly Hair: సాక్సులతో సింపుల్ గా హెయిర్ కర్ల్స్ ఎలా చేయాలో తెలుసా?

ముందుగా, మీ జుట్టును కొద్దిగా తడి చేసుకోవాలి. జుట్టు పూర్తిగా తడిగా ఉండకూడదు. కొంచెం పొడిగా ఉండాలి. ఈ జుట్టును చిక్కులు లేకుండా దువ్వుకోవాలి.
ఇప్పుడు మీ జుట్టును రెండు లేదా నాలుగు భాగాలుగా విభజించుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల కర్ల్స్ చక్కగా, సమానంగా వస్తాయి. ఈ భాగాలను క్లిప్పుల సహాయంతో వేరుగా ఉంచండి.
ఇప్పుడు శుభ్రమైన పాత సాక్స్ను తీసుకోండి. జుట్టులోని ఒక భాగాన్ని తీసుకుని దానికి చుట్టడం ప్రారంభించండి. జుట్టును సాక్స్ చుట్టూ రోల్ చేస్తూ చివర్లో ముడి వేయాలి.
ఇప్పుడు జుట్టును 4 నుంచి 6 గంటల పాటు లేదా రాత్రంతా అలాగే వదిలేయండి. మీరు ఎంత ఎక్కువ సేపు సాక్సులను జుట్టులో ఉంచితే, కర్ల్స్ అంత బాగా వస్తాయి.
4 నుంచి 6 గంటల తర్వాత లేదా ఉదయాన్నే సాక్సులను తీసేయండి. వేళ్ల సహాయంతో జుట్టును విడదీయండి. దువ్వెన వాడకండి. కావాలనుకుంటే, తేలికపాటి హెయిర్ స్ప్రేని ఉపయోగించవచ్చు.
ఒకవేళ మీకు త్వరగా కర్ల్స్ కావాలనుకుంటే, కొద్దిగా తడి జుట్టుకు సాక్సులు చుట్టి, బ్లో డ్రైయర్తో తేలికగా వేడి చేయండి. ఇలా చేస్తే కేవలం 4-5 నిమిషాల్లోనే జుట్టు కర్లీగా మారుతుంది.
