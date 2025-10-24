ఇలాంటి అడ్డ గీతల జీబ్రా ప్రింట్ చీర చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. జార్జెట్ లేదా సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్లో ఈ చీరను ఎంచుకోవచ్చు.
ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలకు మోడల్ సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్లో జీబ్రా ప్రింట్ చీర క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఈ చీరను బ్లాక్ బ్లౌజ్తో ట్రై చేయవచ్చు.
హెవీ బోర్డర్ తో నలుపు, తెలుపు రంగుల్లో వెడల్పాటి గీతలున్న ఈ జీబ్రా ప్రింట్ చీర చాలా బాగుంటుంది. హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్తో మోడ్రన్ లుక్ పొందవచ్చు.
నిలువు గీతలకు బదులు ఏదైనా భిన్నంగా ప్రయత్నించాలి అనుకుంటే ఇలాంటి బ్లాక్ ప్రింట్ చీరను ట్రై చేయవచ్చు.
నలుపు, తెలుపు గీతల్లో ఈ జిగ్-జాగ్ ప్యాటర్న్ మీకు ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది. ఆఫీసులో జరిగే చిన్న చిన్న పార్టీలకు ఇలాంటి చీరను ధరించవచ్చు.
ఆఫీస్ పార్టీలో బాస్ లుక్ పొందాలంటే ఈ నలుపు, తెలుపు జిగ్-జాగ్ చీరను ఆఫ్-షోల్డర్ బ్లౌజ్తో ట్రై చేయవచ్చు. లెదర్ బెల్ట్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
ఆఫ్-వైట్ రంగుపై జీబ్రా ప్రింట్ ఉన్నఇలాంటి చీర క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్, మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
