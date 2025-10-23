Telugu

మగువలు మెచ్చే వెండి పట్టీలు.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో

Oct 23 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
వెండి పట్టీలు

ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్‌తో పాటు చిన్న చిన్న మువ్వలు ఉన్న ఈ పట్టీలు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. 5-6 వేల రూపాయల్లో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram
స్టోన్ డిజైన్

ఫ్లవర్ స్టోన్స్‌తో ఉన్న ఈ పట్టీలు చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. స్నేక్ చైన్, టియర్ డ్రాప్ లాక్ ఈ పట్టీలకు మరింత అందాన్ని తెచ్చాయి. 

Image credits: instagram
స్టోన్ వర్క్ వెండి పట్టీలు

కైట్ షేప్ లో ఉండే ఈ రంగురంగుల రాళ్ల పట్టీలు పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. మ్యాచింగ్ మెట్టెలు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: instagram
రాజస్థానీ జోధా పట్టీలు

యూనిక్, ఫ్యాషన్ లుక్‌ కోరుకునే వారు ఇలాంటి పట్టీలు తీసుకోవచ్చు. 4-5 వేల రూపాయల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: instagram-jodhpuri_silver
నల్లపూసలతో వెండి పట్టీలు

డైలీవేర్ కి ఇలాంటి నల్ల పూసలు, వెండి కాంబినేషన్‌లో ఉండే పట్టీలను తీసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి.

Image credits: instagram- khushbu_jewellers_1
మువ్వల పట్టీలు

పెళ్లైన మహిళలకు ఈ మువ్వల పట్టీలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. వీటిలో చాలా డిజైన్స్ కూడా ఉంటాయి. మనకు నచ్చిన డిజైన్ తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram
కడియం టైప్ పట్టీలు

మీరు మన్నికను కోరుకుంటే ఇలాంటి కడియం టైప్ పట్టీలను ఎంచుకోవచ్చు. స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది. 

Image credits: instagram- jodhpuri_silver

