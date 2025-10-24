10 గ్రాముల్లో బంగారు నెక్లెస్.. కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్

చైన్ స్టైల్ గోల్డ్ నెక్లెస్ సింపుల్ గా ఉంటుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో చాలా బాగుంటుంది.
కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు ఇలాంటి ఫ్లవర్ స్టైల్ గోల్డ్ నెక్లెస్ చాలా బాగుంటుంది. హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.
సన్నని చైన్కు చిన్న చిన్న పూసలు, మధ్యలో లాకెట్ ఉన్న ఈ గోల్డ్ నెక్లెస్ ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది. 10 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది.
ఫ్లవర్, లీఫ్స్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ నెక్లెస్ మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. హెవీ జ్యువెలరీ వేసుకోవడం ఇష్టం లేనివారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
హార్ట్ షేప్ లాకెట్ తో ఉన్నఈ గోల్డ్ నెక్లెస్ ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు.. మెడ అందంగా కనిపిస్తుంది.
బంగారు చైన్పై క్లస్టర్ ప్యాటర్న్లో చిన్న ముత్యాలు, హార్ట్ షేప్ లాకెట్ జోడించారు. కొత్త పెళ్లికూతుర్లు ఈ నెక్లెస్ ని పెట్టుకుంటే మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
ఇలాంటి సింపుల్ గోల్డ్ నెక్లెస్ 10 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఉంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
