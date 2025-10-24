Telugu

10 గ్రాముల్లో బంగారు నెక్లెస్.. కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్

Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
చైన్ స్టైల్ గోల్డ్ నెక్లెస్

చైన్ స్టైల్ గోల్డ్ నెక్లెస్ సింపుల్ గా ఉంటుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Pinterest
ఫ్లవర్ స్టైల్ గోల్డ్ నెక్లెస్

కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు ఇలాంటి ఫ్లవర్ స్టైల్ గోల్డ్ నెక్లెస్ చాలా బాగుంటుంది. హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram
పూసల గోల్డ్ నెక్లెస్

సన్నని చైన్‌కు చిన్న చిన్న పూసలు, మధ్యలో లాకెట్ ఉన్న ఈ గోల్డ్ నెక్లెస్ ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది. 10 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది.

Image credits: instagram
లేటెస్ట్ డిజైన్

ఫ్లవర్, లీఫ్స్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ నెక్లెస్ మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. హెవీ జ్యువెలరీ వేసుకోవడం ఇష్టం లేనివారికి ఇది మంచి ఎంపిక.

Image credits: instagram
హార్ట్ షేప్ లాకెట్

హార్ట్ షేప్ లాకెట్ తో ఉన్నఈ గోల్డ్ నెక్లెస్ ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు.. మెడ అందంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: instagram
చిన్న ముత్యాలతో గోల్డ్ నెక్లెస్

బంగారు చైన్‌పై క్లస్టర్ ప్యాటర్న్‌లో చిన్న ముత్యాలు, హార్ట్ షేప్ లాకెట్ జోడించారు. కొత్త పెళ్లికూతుర్లు ఈ నెక్లెస్ ని పెట్టుకుంటే మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram
స్టోన్స్ నెక్లెస్

ఇలాంటి సింపుల్ గోల్డ్ నెక్లెస్ 10 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఉంటే లుక్ అదిరిపోతుంది. 

Image credits: Pinterest

