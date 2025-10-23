Telugu

ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇయర్ రింగ్స్ తో అద్భుతమైన లుక్ మీ సొంతం

woman-life Oct 23 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
3 లేయర్ల జుంకా డిజైన్

చీర లేదా సూట్‌తో ఈ త్రీ-లేయర్ జుంకాలు ట్రై చేయవచ్చు. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ జుంకాలు 200-300 రూపాయల్లో వస్తాయి.

Image credits: instagram
గోల్డ్ ప్లేటెడ్ జుంకా

ట్రెడిషనల్ లుక్ కోసం ఇలాంటి గోల్డ్ ప్లేటెడ్ జుంకాలు ట్రై చేయవచ్చు. ఇవి కూడా రూ.300 లోపే దొరుకుతాయి.

Image credits: instagram
ఏడీ డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్

తక్కువ బడ్జెట్ లో డైమండ్ లుక్ కావాలి అనుకునేవారు ఇలాంటి ఏడీ డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఈ సెట్ రూ.300-800 మధ్య దొరుకుతుంది.

Image credits: instagram
కుందన్ ఇయర్ రింగ్స్

కుందన్, ముత్యాలు పొదిగిన ఈ జుంకాలు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. సాంప్రదాయ దుస్తులకు చక్కగా సెట్ అవుతాయి. 

Image credits: instagram
చాంద్‌బాలి ఇయర్ రింగ్స్

పండుగలు, వేడుకల్లో ప్రత్యేకంగా కనిపించాలి అనుకుంటే చాంద్‌బాలీ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రై చేయవచ్చు. ఇవి రూ.100-300 మధ్యలో దొరుకుతాయి.

Image credits: instagram
ఆర్టిఫిషియల్ ఎమరాల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఆర్టిఫిషియల్ ఎమరాల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ని చాలా తక్కువ ధరలో తీసుకోవచ్చు. వెస్ట్రన్ వేర్‌తో చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: instagram

