చీర లేదా సూట్తో ఈ త్రీ-లేయర్ జుంకాలు ట్రై చేయవచ్చు. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ జుంకాలు 200-300 రూపాయల్లో వస్తాయి.
ట్రెడిషనల్ లుక్ కోసం ఇలాంటి గోల్డ్ ప్లేటెడ్ జుంకాలు ట్రై చేయవచ్చు. ఇవి కూడా రూ.300 లోపే దొరుకుతాయి.
తక్కువ బడ్జెట్ లో డైమండ్ లుక్ కావాలి అనుకునేవారు ఇలాంటి ఏడీ డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఈ సెట్ రూ.300-800 మధ్య దొరుకుతుంది.
కుందన్, ముత్యాలు పొదిగిన ఈ జుంకాలు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. సాంప్రదాయ దుస్తులకు చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
పండుగలు, వేడుకల్లో ప్రత్యేకంగా కనిపించాలి అనుకుంటే చాంద్బాలీ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రై చేయవచ్చు. ఇవి రూ.100-300 మధ్యలో దొరుకుతాయి.
ఆర్టిఫిషియల్ ఎమరాల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ని చాలా తక్కువ ధరలో తీసుకోవచ్చు. వెస్ట్రన్ వేర్తో చాలా బాగుంటాయి.
