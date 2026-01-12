డైలీవేర్ కి పసుపు రంగు షార్ట్ కుర్తీ సూపర్ గా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తుంది.
వెస్ట్రన్ టచ్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి హై నెక్ థ్రెడ్ వర్క్ పసుపు రంగు కుర్తీ బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఫ్లోరల్ ప్రింట్ కుర్తీలు కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటాయి. ఫ్రెష్ లుక్ ఇస్తాయి.
సింపుల్, కంఫర్టబుల్ లుక్ కోరుకునేవారు ఇలాంటి ప్లెయిన్ కాటన్ బ్లెండ్ షార్ట్ కుర్తీ తీసుకోవచ్చు.
అంగరఖా షార్ట్ కుర్తీ సూపర్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇది సాఫ్ట్ కాటన్ లేదా రేయాన్ ఫ్యాబ్రిక్లో దొరుకుతుంది.
ఫ్లోరల్ ప్రింట్ ఫ్రిల్ స్టైల్ షార్ట్ కుర్తీ కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది. జీన్స్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
2 గ్రాముల్లో బంగారు కమ్మలు.. లేటెస్ట్ డిజైన్లు ఇవిగో
2 గ్రాముల్లో గోల్డ్ పెండెంట్.. మనసు దోచే డిజైన్స్ ఇవిగో!
పండగలు, ఫంక్షన్లకు ఈ ఇయర్ రింగ్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి.. ట్రై చేయండి
ఆరెంజ్ శారీతో కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్.. అదిరిపోయే లుక్ మీ సొంతం