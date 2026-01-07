Telugu

పండగలు, ఫంక్షన్లకు ఈ ఇయర్ రింగ్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి.. ట్రై చేయండి

woman-life Jan 07 2026
Author: Kavitha G
ముత్యాల ఇయర్ రింగ్స్

రాళ్లు, ముత్యాలతో ఉన్న ఈ హెవీ ఇయర్ రింగ్స్  షరారా, లెహంగా, చీరలతో సూపర్ గా ఉంటాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి.

మల్టీకలర్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్

మల్టీ కలర్ స్టోన్స్‌తో ఉన్న ఈ ఆక్సిడైజ్డ్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్.. సింపుల్ డ్రెస్‌తో కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.

స్టోన్-కుందన్ ఇయర్ రింగ్స్

స్టోన్-కుందన్ వర్క్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్‌లోనే ఉంటాయి. వీటి ధర రూ.300-500 వరకు ఉంటుంది.

సిల్వర్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్

స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ముత్యాల వర్క్ ఉన్న సిల్వర్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక.

జిర్కాన్ ఇయర్ రింగ్స్

స్టోన్- ముత్యాలతో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే కొత్త పెళ్లికూతురిలా కనిపిస్తారు.  

మల్టీ లేయర్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్

మల్టీ లేయర్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్ స్టైల్‌తో పాటు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. హెవీ డిజైన్ శారీస్, లెహంగాలతో సూపర్ గా ఉంటాయి.  

