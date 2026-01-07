రాళ్లు, ముత్యాలతో ఉన్న ఈ హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ షరారా, లెహంగా, చీరలతో సూపర్ గా ఉంటాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి.
మల్టీ కలర్ స్టోన్స్తో ఉన్న ఈ ఆక్సిడైజ్డ్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్.. సింపుల్ డ్రెస్తో కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
స్టోన్-కుందన్ వర్క్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్లోనే ఉంటాయి. వీటి ధర రూ.300-500 వరకు ఉంటుంది.
స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ముత్యాల వర్క్ ఉన్న సిల్వర్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక.
స్టోన్- ముత్యాలతో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే కొత్త పెళ్లికూతురిలా కనిపిస్తారు.
మల్టీ లేయర్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్ స్టైల్తో పాటు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. హెవీ డిజైన్ శారీస్, లెహంగాలతో సూపర్ గా ఉంటాయి.
