ఆరెంజ్ శారీతో కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్.. అదిరిపోయే లుక్ మీ సొంతం

woman-life Jan 06 2026
Author: Kavitha G Image Credits:గూగుల్ జెమిని
పర్పుల్ బ్లౌజ్

పర్పుల్ బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ లేదా కాటన్ ఆరెంజ్ చీరతో సూపర్ గా కనిపిస్తుంది. ఇది మీ సంక్రాంతి లుక్‌ను మరింత ప్రత్యేకం చేస్తుంది. 

Image credits: ఇన్‌స్టాగ్రామ్- _megha.tupe_
పింక్ బ్లౌజ్

ఆరెంజ్ చీరకు పింక్ బ్లౌజ్ మంచి ఎంపిక. సింపుల్ గా ఉంటుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: ఇన్‌స్టాగ్రామ్- pushpdhan_com
ఫుల్ స్లీవ్ గ్రీన్ బ్లౌజ్

ఫుల్ స్లీవ్ నెట్టెడ్ గ్రీన్ బ్లౌజ్ తో సింపుల్ శారీ కూడా అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తుంది. స్టోన్ నెక్లెస్‌, ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్‌ కంప్లీట్ అవుతుంది. 

Image credits: ఇన్‌స్టాగ్రామ్- nityaa_soni3
గోల్డ్ కలర్ బ్లౌజ్

సిల్క్ ఆరెంజ్ చీరతో గోల్డ్ కలర్ బ్లౌజ్ సూపర్ గా ఉంటుంది. కొత్త పెళ్లి కూతురులా కనిపిస్తారు.

Image credits: ఇన్‌స్టాగ్రామ్
హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ రెడ్ బ్లౌజ్

ఆరెంజ్ చీరతో రెడ్ కలర్ బ్లౌజ్ అదిరిపోయే లుక్‌ ఇస్తుంది. ఇలాంటి హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజ్‌ ను ప్లెయిన్ చీరతో కూడా ట్రై చేయవచ్చు. 

Image credits: ఇన్‌స్టాగ్రామ్
మల్టీకలర్ బ్లౌజ్

నెట్టెడ్ ఆరెంజ్ చీరతో మల్టీకలర్ బ్లౌజ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. హెవీ చోకర్, మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.  

Image credits: ఇన్‌స్టాగ్రామ్

