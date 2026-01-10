Telugu

2 గ్రాముల్లో గోల్డ్ పెండెంట్.. మనసు దోచే డిజైన్స్ ఇవిగో!

woman-life Jan 10 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
మినిమల్ సర్కిల్ పెండెంట్

ఈ సింపుల్, గుండ్రని పెండెంట్ మోడ్రన్, క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది.

Image credits: gemini ai
ఫ్లోరల్ మోటిఫ్ పెండెంట్

స్టోన్స్ పొదిగిన ఫ్లవర్ డిజైన్ పెండెంట్ ఫెమినైన్ టచ్ ఇస్తుంది. 2 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది.

Image credits: gemini ai
స్టైలిష్ డిజైన్

ట్రయాంగిల్, స్క్వేర్,  డైమండ్ షేప్ పెండెంట్స్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు బెస్ట్ ఆప్షన్. తక్కువ బడ్జెట్‌లో వస్తాయి. స్టైలిష్ గా ఉంటాయి.

Image credits: gemini ai
హార్ట్ షేప్ పెండెంట్

హార్ట్ షేప్ పెండెంట్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటుంది. డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి మంచి ఆప్షన్.

Image credits: gemini ai
ఓం పెండెంట్

ఓం, త్రిశూలం డిజైన్ పెండెంట్స్ చాలా బాగుంటాయి. 2-3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: gemini ai
లెటర్ పెండెంట్

పేరులోని మొదటి అక్షరంతో ఉన్న ఇలాంటి పెండెంట్ పర్సనల్ టచ్ ఇస్తుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: gemini ai

