మిర్రర్ వర్క్ బ్లౌజ్ ప్రత్యేక సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతుంది. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.
హెవీ డిజైన్స్ ఇష్టపడనివారు ఇలాంటి సింపుల్ రౌండ్ నెక్ బ్లౌజ్ తీసుకోవచ్చు. కాంట్రాస్ట్ శారీతో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
ఫ్రిల్ వర్క్ బ్లౌజ్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉంది. ఈ డిజైన్ బ్లౌజ్ ని సిల్క్ లేదా కాటన్ సిల్క్ చీరలతో ట్రై చేయవచ్చు.
ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ బ్లౌజ్ హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. ప్లెయిన్ చీరతో సూపర్ గా ఉంటుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
డీప్ నెక్, లైట్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్, పఫ్ స్లీవ్స్ ఉన్న బ్లౌజ్ పండగలు, ఫంక్షన్లకు చాలా బాగుంటుంది. సూపర్ గా కనిపిస్తారు.
కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారు కట్ స్లీవ్ హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్ ట్రై చేయవచ్చు. కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
