సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్లో పసుపు రంగు క్లాసీ లుక్ను ఇస్తుంది. మకర సంక్రాంతి రోజు ఇలాంటి సూట్ వేసుకుంటే మీరు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు.
పసుపు రంగు షార్ట్ కుర్తీతో ప్లాజో స్టైలిష్ లుక్ను ఇస్తుంది. మ్యాచింగ్ నెట్ దుపట్టాతో లుక్ పూర్తవుతుంది.
పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలకు ఇలా ఘేర్ ఎక్కువగా వచ్చే సూట్స్ చాలా బాగుంటాయి. సింపుల్ జ్యువెలరీతో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
శాటిన్ ప్లెయిన్ కుర్తాతో ప్లాజో ప్యాంట్ కాంబినేషన్ సూపర్ గా కనిపిస్తుంది. పండగల కోసం మంచి ఎంపిక.
ఫుల్ స్లీవ్స్ కుర్తీ, ఫ్లేర్డ్ ప్లాజో పండగలు, పగటిపూట ఫంక్షన్లకు మంచి ఎంపిక. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
వైట్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్తో ఉన్న స్ట్రెయిట్ సూట్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. బ్లూ దుపట్టా డ్రెస్ కు మరింత అందాన్ని జోడిస్తుంది.
