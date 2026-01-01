Telugu

లేటెస్ట్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్స్.. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్

woman-life Jan 01 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram/junu_aj_gold
ట్విస్టెడ్ బ్యాండ్ గోల్డ్ రింగ్

మీ గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌కు గోల్డ్ రింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటే ట్విస్టెడ్ బ్యాండ్ గోల్డ్ రింగ్ మంచి ఎంపిక. తక్కువ ధరలో వస్తుంది. అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram/junu_aj_gold
సింపుల్ డిజైన్

హెవీ డిజైన్ ఇష్టపడని వారు ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్ రింగ్ తీసుకోవచ్చు. తక్కువ వెయిట్ లో వస్తుంది. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది.  

Image credits: Getty
ప్లెయిన్ రింగ్

ప్లెయిన్ డిజైన్ రింగ్స్ ఇప్పుడు ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇవి మంచి ఎంపిక. 

Image credits: Getty
స్టోన్ రింగ్

స్టోన్స్ పొదిగిన రింగ్స్ ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ లోనే ఉంటాయి. ఇవి మీ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.  

Image credits: Getty
ఫ్లోరల్ డిజైన్ రింగ్

తక్కువ బడ్జెట్ లో హెవీ లుక్ పొందాలంటే ప్లోరల్ డిజైన్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
జాలీ డిజైన్ రింగ్

జాలీ డిజైన్ రింగ్స్ కూడా హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. ఈ రింగ్స్ అన్ని సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతాయి.

Image credits: Pinterest

