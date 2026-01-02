చలికాలంలో ముఖ సౌందర్యాన్ని పెంచే ఫేస్ ప్యాక్స్ ఇవి

2 చెంచాల శనగపిండిలో కొద్దిగా పసుపు, రోజ్ వాటర్ కలిపి పేస్ట్ చేయండి. దీనిని వారానికి 3 రోజులు రాసినా ప్రకాశవంతంగా మారుతుంది. అమ్మమ్మల కాలం నుంచి దీనిని వాడుతూ వస్తున్నారు.
బియ్యం పిండిలో రోజ్ వాటర్, కలబంద గుజ్జు కలిపి పేస్ట్ చేయండి. దీన్ని ముఖానికి రోజు విడిచి రోజు రాసుకుంటే చర్మం గాజులా మెరుస్తుంది.
పొడి చర్మానికి పెరుగు, తేనె ఫేస్ప్యాక్ చాలా మంచిది. రెండు చెంచాల పెరుగులో ఒక చెంచా తేనె కలిపి రాసుకుంటే చర్మం మృదువుగా, ప్రకాశవంతంగా మారుతుంది.
తేనెలో నిమ్మరసం కలిపి పేస్ట్ చేయండి. దీన్ని ముఖానికి రాసి 15 నిమిషాలు వదిలేయండి. రోజూ ఇలా చేస్తే ముఖం మెరుస్తుంది, నల్ల మచ్చలు తగ్గుతాయి.
ఎర్ర కందిపప్పు పొడిలో తేనె, పాలు కలిపి ఫేస్ప్యాక్ చేయండి. దీన్ని ముఖానికి రాసుకుంటే చర్మం బిగుతుగా మారుతుంది.ముఖం అందంగా మెరుస్తుంది..
బాగా పండిన అరటిపండును మెత్తగా చేసి, అందులో తేనె కలిపి రాసుకుంటే ముఖం మెరుస్తుంది. ముడతలు మాయమవుతాయి.
బొప్పాయి, తేనె కలిపి ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుంటే యాంటీ ఏజింగ్గా పనిచేసి చర్మం మెరుస్తుంది. మెత్తని బొప్పాయి గుజ్జులో తేనె కలిపి ముఖానికి రాసి 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి.
మొటిమలు, మచ్చలు తగ్గించుకోవడానికి గంధం, పచ్చిపాలు కలిపి ఫేస్ప్యాక్ వేసుకోండి. 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి.
