అదిరిపోయే ఆక్సిడైజ్డ్ ముక్కుపుడక డిజైన్లు.. చూసేయండి

woman-life Jan 01 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram- dana__746
పికాక్ ఆక్సిడైజ్డ్ ముక్కుపుడక

నెమలి డిజైన్ ముక్కుపుడక సింపుల్ లుక్‌ ఇస్తుంది. ముఖం మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: instagram- dana__746
చైన్ నోస్ పిన్

ఇండో వెస్ట్రన్, షార్ట్ కుర్తీలతో ఆక్సిడైజ్డ్ చైన్ నోస్ పిన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది.

Image credits: instagram- dana__746
ఫ్లోరల్ డిజైన్

ముక్కు కుట్టించుకోని వారికి ఇలాంటి ఫ్లవర్ డిజైన్ ప్రెస్సింగ్ నోస్ పిన్ చాలా బాగుంటుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.  

Image credits: instagram- dana__746
సెమీ సర్కిల్ నోస్ పిన్

సిల్వర్ షైనింగ్‌తో ఉండే ఈ నోస్ పిన్ అడ్జస్టబుల్ ప్యాటర్న్‌లో వస్తుంది. దీన్ని ఎత్నిక్, వెస్ట్రన్ దుస్తులతో జత చేయవచ్చు. 

Image credits: instagram- dana__746
లేటెస్ట్ డిజైన్

సర్కిల్ షేప్ లో ఉన్న ఈ ఆక్సిడైజ్డ్ నోస్ రింగ్ ముఖానికి మంచి లుక్ ఇస్తుంది. రోజూవారీ వాడకానికి చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: instagram- dana__746
సిల్వర్ ఆక్సిడైజ్డ్ నోస్‌పిన్

వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న సిల్వర్ ఆక్సిడైజ్డ్ నోస్‌పిన్ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది.

Image credits: instagram- dana__746

