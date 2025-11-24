చలికాలంలో చలిని తట్టుకునేలా, స్టైలిష్ బ్లౌజ్ డిజైన్లు

భూమి ఫెడ్నేకర్ చెకర్డ్ చీరతో జాకెట్-స్టైల్ ఫ్లోరల్ బ్లౌజ్ ధరించింది. చలికాలం ఇలాంటి బ్లౌజ్లను ఎంచుకోవచ్చు.
మందపాటి సిల్క్ చీరతో డబుల్ నెక్లైన్ ఫుల్ స్లీవ్ బ్లౌజ్ ధరించి సిద్ధమవ్వండి. ఇలాంటి బ్లౌజ్లలో ఫ్యాషన్తో పాటు చలి కూడా ఉండదు.
పొట్టను కవర్ చేసే కాలర్ స్ట్రైప్డ్ బ్లౌజ్లు చూడటానికి చాలా హుందాగా ఉంటాయి. స్కూల్ టీచర్లకు ఇది సరైన ఎంపిక.
చలికాలంలో మీరు పొట్టను కవర్ చేసే బోట్నెక్ ప్లీటెడ్ బ్లౌజ్లను ధరించవచ్చు. ఇవి చాలా ఫ్యాషన్గా కూడా కనిపిస్తాయి.
టీచర్లు తమ వార్డ్రోబ్లో తప్పనిసరిగా ఒక ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్ను ఉంచుకోవాలి. దాన్ని ఏ చీరతోనైనా సులభంగా జత చేయవచ్చు.
సిల్క్ కాటన్ చీర కట్టుకుంటే, దానితో పాటు బోట్నెక్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ ధరించి సిద్ధమవ్వండి.
