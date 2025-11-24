Telugu

చలికాలంలో చలిని తట్టుకునేలా, స్టైలిష్ బ్లౌజ్ డిజైన్లు

జాకెట్-స్టైల్ బ్లౌజ్

భూమి ఫెడ్నేకర్ చెకర్డ్ చీరతో జాకెట్-స్టైల్ ఫ్లోరల్ బ్లౌజ్ ధరించింది. చలికాలం  ఇలాంటి బ్లౌజ్‌లను ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: INSTAGRAM
డబుల్ నెక్‌లైన్ ఫుల్ స్లీవ్ బ్లౌజ్

మందపాటి సిల్క్ చీరతో డబుల్ నెక్‌లైన్ ఫుల్ స్లీవ్ బ్లౌజ్ ధరించి సిద్ధమవ్వండి. ఇలాంటి బ్లౌజ్‌లలో ఫ్యాషన్‌తో పాటు చలి కూడా ఉండదు.

Image credits: INSTAGRAM
కాలర్ స్ట్రైప్డ్ బ్లౌజ్

పొట్టను కవర్ చేసే కాలర్ స్ట్రైప్డ్ బ్లౌజ్‌లు చూడటానికి చాలా హుందాగా ఉంటాయి. స్కూల్ టీచర్లకు ఇది సరైన ఎంపిక.

Image credits: INSTAGRAM
బోట్‌నెక్ ప్లీటెడ్ బ్లౌజ్

చలికాలంలో మీరు పొట్టను కవర్ చేసే బోట్‌నెక్ ప్లీటెడ్ బ్లౌజ్‌లను ధరించవచ్చు. ఇవి చాలా ఫ్యాషన్‌గా కూడా కనిపిస్తాయి.

Image credits: PINTEREST
ప్రింటెడ్ వి నెక్ బ్లౌజ్

టీచర్లు తమ వార్డ్‌రోబ్‌లో తప్పనిసరిగా ఒక ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్‌ను ఉంచుకోవాలి. దాన్ని ఏ చీరతోనైనా సులభంగా జత చేయవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
బోట్‌నెక్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్

సిల్క్ కాటన్ చీర కట్టుకుంటే, దానితో పాటు బోట్‌నెక్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ ధరించి సిద్ధమవ్వండి. 

Image credits: PINTEREST

