Telugu

మగువలు మెచ్చే ఇయర్ రింగ్స్.. వీటి ధర కూడా తక్కువే!

woman-life Nov 20 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Facebook- Sonam Kapoor
Telugu

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ చాంద్‌బాలీ డిజైన్

ప్లెయిన్ చీరలు, సూట్‌లతో ఇలాంటి హెవీ చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. రూ. 500 లోపు వీటిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: Facebook- Sonam Kapoor
Telugu

ఆక్సిడైజ్డ్ చెవిపోగులు

స్టోన్ ప్లేటెడ్ ఆక్సిడైజ్డ్ చెవిపోగులు ఎత్నిక్-వెస్ట్రన్ వేర్‌తో అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తాయి. వీటిలో స్టడ్స్, షార్ట్, లాంగ్ ఇయర్ రింగ్స్ దొరుకుతాయి.

Image credits: Facebook- Sonam Kapoor
Telugu

ముత్యాల చెవిపోగులు

ఎత్నిక్, వెస్ట్రన్ డ్రెస్‌లతో ముత్యాల చెవిపోగులు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. చాలా తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి.

Image credits: Facebook- Sonam Kapoor
Telugu

హెవీ జుంకా డిజైన్

మీనాకారి, ముత్యాల వర్క్ తో ఉన్న ఇలాంటి హెవీ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ జుంకాలు పెళ్లిళ్లు, వేడుకల వంటి  సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతాయి. 

Image credits: Facebook- Sonam Kapoor
Telugu

ఇయర్ కఫ్ చెవిపోగులు

సిల్వర్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఇయర్ కఫ్ చెవిపోగులు చాలా అందంగా ఉంటాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి. చెవి నిండుగా కనిపిస్తాయి. 

Image credits: Facebook- Sonam Kapoor

జుట్టు రాలడం ఆగి, ఒత్తుగా పెరగాలా? ఇవి తింటే చాలు

చలికాలానికి అనువైన స్టైలిష్ బ్లౌజ్ డిజైన్స్ ఇవిగో

ఇవి తింటే.. చర్మం అందంగా మెరుస్తుంది

ఈ జ్యువెలరీ సెట్స్ చూస్తే ఎవ్వరైనా ఫిదా కావాల్సిందే!