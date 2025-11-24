బియ్యం నానబెట్టిన నీళ్లలో ప్రోటీన్లు, కార్బోహైడ్రేట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
జుట్టు రాలడం, చుండ్రు వంటి సమస్యలను తగ్గించి జుట్టు బలంగా పెరిగేందుకు బియ్యం నీళ్లు సహాయపడతాయి.
రైస్ వాటర్.. జుట్టు చివర్లు చిట్లడాన్ని నివారించి పొడవుగా పెరిగేలా చేస్తుంది.
బియ్యం నీటితో తలస్నానం చేయొచ్చు. లేదా వాటిని తలపై కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ మసాజ్ చేసి.. 20 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.
ఒక కప్పు బియ్యం నీటిలో 20 గ్రాముల మెంతులు వేసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. ఉదయాన్నే మెంతులను వడకట్టి.. ఆ నీటిని జుట్టుపై స్ప్రే చేయాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.
