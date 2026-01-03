Telugu

అదిరిపోయే డిజైన్లలో వెండి చైన్.. తక్కువ ధరలోనే!

Jan 03 2026
Author: Kavitha G
Telugu

బటర్‌ఫ్లై డిజైన్

బటర్ ఫ్లై డిజైన్ వెండి చైన్ రోజూవారీ వాడకానికి బాగుంటుంది. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది.  

Image credits: Instagram
Telugu

ఈవిల్ ఐ డిజైన్

ఈవిల్ ఐ డిజైన్ సిల్వర్ చైన్ స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. దీన్ని ఎవ్వరైనా వేసుకోవచ్చు. 

Image credits: Gemini AI
Telugu

స్టోన్ వర్క్ పెండెంట్

స్టోన్ వర్క్ పెండెంట్‌తో ఉన్న ఈ సిల్వర్ చైన్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.  

Image credits: Gemini AI
Telugu

డ్రాప్ పెండెంట్

యూనిక్ డ్రాప్ పెండెంట్ సిల్వర్ చైన్ అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తుంది. దీని ధర రూ. 2,000 వరకు ఉంటుంది. 

Image credits: Gemini AI
Telugu

స్టోన్ వర్క్ చైన్

కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి ఫుల్ స్టోన్ వర్క్ లైట్‌ వెయిట్ సిల్వర్ చైన్ మంచి ఎంపిక. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది. అందంగా ఉంటుంది. 

Image credits: instagram

