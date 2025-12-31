Telugu

రోజ్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్.. కళ్లు చెదిరే డిజైన్లు ఇవిగో

woman-life Dec 31 2025
Author: Kavitha G Image Credits:gemin AI
Telugu

రంగు రంగుల రాళ్ల స్టడ్స్

రంగు రంగుల రాళ్లు పొదిగిన రోజ్ గోల్డ్ స్టడ్స్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఎలాంటి దుస్తులతో అయినా చక్కగా సరిపోతాయి. 

Image credits: Sunny Diamonds/instagram
Telugu

చాంద్‌బాలీ డిజైన్

ముత్యాలు, రాళ్లతో ఉన్న రోజ్ గోల్డ్ లేయర్డ్ చాంద్‌బాలీలు ట్రెడిషనల్ దుస్తులతో సూపర్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: instagram
Telugu

దీపం స్టైల్ స్టడ్స్

దీపం ఆకారంలో ఉండే రోజ్ గోల్డ్ స్టడ్స్ ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని వెస్ట్రన్, ట్రెడిషనల్ దుస్తులతో స్టైల్ చేయవచ్చు.

Image credits: Sunny Diamonds/instagram
Telugu

హెవీ జుంకాలు

రోజ్ గోల్డ్, ఏడీ రాళ్లతో ఉన్న ఈ హెవీ జుంకాలు పండగలు, పెళ్లిళ్లు వంటి ప్రత్యేక సందర్భాలకు సూపర్ గా ఉంటాయి.

Image credits: instagram
Telugu

హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

రోజ్ గోల్డ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. రోజూవారీ వాడకానికి మంచి ఎంపిక. 

Image credits: social media

అదిరిపోయే డిజైన్లలో వెండి పట్టీలు.. చూసేయండి

మగువలు మెచ్చే ట్రెండీ గోల్డ్ రింగ్స్.. వెయిట్ కూడా తక్కువే

బడ్జెట్ ధరలో వెండి బ్రేస్లెట్.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో

Gold Bracelet: పిల్లల చేతుల అందాన్ని పెంచే బ్రేస్లెట్ డిజైన్లు