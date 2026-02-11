Gold Nose Pin: పాము గ్రాము బంగారంలో అదిరిపోయే ముక్కుపుడక డిజైన్లు

గోల్డ్ బేస్ పై డైమండ్ డీటైలింగ్ ఉన్న ఈ ముక్కు పుడక చాలా అందంగా ఉంటుంది. మీ ముఖ అందాన్ని పెంచేస్తుంది.
పావు గ్రాము (0.25 గ్రాములు) బంగారంలో మీరు ఈ చిన్న త్రిశూల్ డిజైన్ ముక్కుపుడకను కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. చిన్న ముక్కు, గుండ్రటి ముఖం ఉన్నవారికి ఈ డిజైన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
ముత్యం పొదిగిన ముక్కుపుడకలు డైలీవేర్ వాడకానికి బాగుంటాయి. మీ ముఖ అందం రెట్టింపు అవుతుంది.
గోల్డ్, డైమండ్ డిటైలింగ్తో ఉన్న ఇలాంటి డబుల్ పెటల్స్ డిజైన్ ముక్కుపుడకను కూడా మీరు ఎంచుకోవచ్చు. ఇది మీకు చాలా డెలికేట్, రాయల్ లుక్ను ఇస్తుంది.
ఇలాంటి చిన్న బటర్ఫ్లై డిజైన్ ముక్కుపుడక చాలా ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది. దీన్ని మీరు 0.25 నుంచి 0.5 గ్రాముల మధ్య సులభంగా చేయించుకోవచ్చు.
గోల్డ్ డిటైలింగ్తో ఉన్న ఇలాంటి చదరపు ఆకారపు ముక్కుపుడక స్క్వేర్ ఫేస్పై ట్రెండీగా కనిపిస్తుంది. దీనిలో గోల్డ్ స్క్వేర్ బార్డర్ మధ్యలో 4 డైమండ్ రాళ్లు పొదిగి ఉన్నాయి.
లైట్వెయిట్ ముక్కుపుడకలలో ఈ డిజైన్ కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది. దీనిలో బంగారు తీగతో ఒక చిన్న పువ్వును తయారు చేశారు. దాని వెనుక బంగారు కాడ ఉంటుంది.
యువతులపై ఇలాంటి హార్ట్ షేప్ ముక్కుపుడక కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇది పావు గ్రాము (0.25 గ్రాములు) బంగారంలో సులభంగా తయారవుతుంది. ధర కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఉంటుంది.
Silver Anklet: ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలకు బెస్ట్ పట్టీలు
Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే ఇయర్ రింగ్స్
Toe Rings: ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే మెట్టెలు
Silver Rings: కళ్లు చెదిరే డిజైన్ లో వెండి ఉంగరం.. ఓ లుక్కేయండి