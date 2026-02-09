Telugu

Teo Rings: ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే మెట్టెలు

woman-life Feb 09 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:gemini and Instagram
Telugu

ఫ్లోరల్ స్టోన్ డిజైన్

ఈ ఫ్లోరల్ స్టోన్ మెట్టెల డిజైన్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పింక్, గ్రీన్ స్టోన్స్ కలర్ కాంబినేషన్ మరింత అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: v_one_jewellery Instagram
Telugu

బ్యాండ్ స్టైల్‌లో స్టోన్ మెట్టెలు

బ్యాండ్ స్టైల్‌లో ఉండే ఇలాంటి అందమైన మెట్టెలు చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి. దీనిలో సన్నని రాళ్ల వర్క్ ఉంటుంది. 

Image credits: nekh_silvers Instagram
Telugu

సిల్వర్ బ్యాండ్ మెట్టెలు

ఈ సిల్వర్ బ్యాండ్ మెట్టెల డిజైన్ చాలా సింపుల్‌గా, ఆఫీస్ వేర్‌కు ఎంతో క్లాసీగా ఉంటుంది. ఇలాంటి బ్యాండ్ మెట్టెలు చూడటానికి స్టైలిష్‌గా, రోజూ పెట్టుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటాయి.

Image credits: nekh_silvers Instagram
Telugu

ఇన్ఫినిటీ మెట్టెల డిజైన్

ఈ ఇన్ఫినిటీ స్టోన్ ప్యాటర్న్ మెట్టెల డిజైన్ చాలా సింపుల్‌గా, చూడటానికి క్లాసీగా ఉంటుంది. 

Image credits: nekh_silvers Instagram
Telugu

వేవీ స్టైల్‌లో మినిమల్ మెట్టెలు

వేవీ స్టైల్‌లో ఉండే ఇలాంటి యూనిక్ మెట్టెలు చాలా ట్రెండీగా, లేటెస్ట్‌గా కనిపిస్తాయి. డైలీ వేర్ కి బాగుంటాయి.

Image credits: nekh_silvers Instagram
Telugu

గోల్డెన్ మెట్టెల డిజైన్

ఈ గోల్డెన్ మెట్టెల డిజైన్ చూడటానికి క్లాసీగా, స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది. గోల్డెన్ కలర్‌లో పింక్ స్టోన్స్, పూసలతో ఉన్న ఈ మెట్టెలు సింపుల్‌గా ఉన్నా.. ఆఫీస్‌కు ట్రెండీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: nekh_silvers Instagram
Telugu

రోజ్ గోల్డ్ ఫ్లోరల్ మెట్టెలు

రోజ్ గోల్డ్ ప్యాటర్న్‌లో ఉండే ఈ మినిమల్ మెట్టెల డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సింపుల్ మెట్టెలు మీ పాదాలకు స్టైలిష్, ఎలిగెంట్ లుక్‌ను అందిస్తాయి.

Image credits: nekh_silvers Instagram

Silver Rings: కళ్లు చెదిరే డిజైన్ లో వెండి ఉంగరం.. ఓ లుక్కేయండి

Gold Earrings: లైట్ వెయిట్ ఫ్లోరల్ హ్యాంగింగ్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

పాదాల అందాన్ని పెంచే నల్లపూసల పట్టీలు.. చూసేయండి

చిన్నపిల్లల కోసం అందమైన వెండి పట్టీలు.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో