Silver Anklet: ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలకు బెస్ట్ పట్టీలు

woman-life Feb 11 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Gemini AI
రోజువారీ పట్టీలు..

చాలా మంది మహిళలకు కాళ్లకు పట్టీలు ధరించడం అంటే చాలా ఇష్టం. కేవలం ఇవి అందానికి మాత్రమే కాదు.. దీని వెనక చాలా సైంటిఫిక్ కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. 

Image credits: Gemini AI
రోజూ పెట్టుకునేలా గజ్జెల పట్టీలు

పట్టీల గజ్జెల సవ్వడి ఇంట్లో పాజిటివిటీని తెస్తుందని నమ్ముతారు. మీరు కూడా ఇలాంటి చైన్ డిజైన్ ఉన్న పట్టీలను ఎంచుకోవచ్చు. దీనికి 5 గజ్జెల చొప్పున గుత్తులుగా అమర్చారు.

Image credits: Gemini AI
లేయర్డ్ సిల్వర్ పట్టీల డిజైన్

సుమారు 8 నుంచి 10 గ్రాముల వెండిలో మీరు ఇలాంటి లేయర్డ్ పట్టీలను చేయించుకోవచ్చు. ఇందులో సన్నని చైన్‌లతో లేయర్స్ ఇచ్చారు. కింద ముత్యాల డిటైలింగ్, అటూ ఇటూ రెండు గజ్జెలు కూడా ఉన్నాయి.

Image credits: Gemini AI
ఫ్లవర్ డిజైన్ సిల్వర్ పట్టీలు

రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇలాంటి డిజైన్లు కూడా చాలా మన్నికగా ఉంటాయి. ఇందులో కాస్త మందంగా ఉండే వెండి బ్యాండ్ స్టైల్ పట్టీపై రంగురంగుల పూల డిటైలింగ్ ఇచ్చారు.

Image credits: Instagram@silver_jewellery_nakodapayals
సింగిల్ బ్రోచ్ సిల్వర్ పట్టీలు

ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి పట్టీలు చాలా మోడ్రన్, ట్రెండీ లుక్‌ను ఇస్తాయి. దీని మధ్యలో బ్రోచ్ స్టైల్‌లో ఒక పువ్వు ఉంది. కింద డ్రాప్‌లెట్, అటూ ఇటూ పూసల చైన్ ఇచ్చారు.

Image credits: Instagram@silver_jewellery_nakodapayals
వెండి పూసల పట్టీలు

వెండి చైన్ పట్టీలకు బదులుగా మీరు ఇలాంటి గుండ్రని పూసల పట్టీలను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. దీని మధ్యలో పచ్చలు, కెంపు రాళ్లతో చేసిన బ్రోచ్ ఉంది. పక్కన గజ్జెలు కూడా ఇచ్చారు.

Image credits: Gemini AI
గజ్జెల పట్టీలు

ఇలాంటి సంప్రదాయ డిజైన్ ఉన్న పట్టీలు కాళ్లకు అందాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, ఏళ్ల తరబడి మన్నుతాయి కూడా. ఇందులో వెండి బ్యాండ్‌కు కింద మొత్తం గజ్జెలతో డిటైలింగ్ చేశారు.

Image credits: Gemini AI

