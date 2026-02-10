Telugu

Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే ఇయర్ రింగ్స్

woman-life Feb 10 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Gemini Ai
Telugu

ఫ్లవర్ బెల్ ఇయర్ రింగ్స్..

ఈ ఫ్లవర్ బెల్ ఇయర్ రింగ్స్  కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయి. చూడటానికి హెవీగా ఉన్నా.. లైట్ వెయిట్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: pinterest
Telugu

బెల్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

మీరు గుండ్రటి రింగుల (బాలీ)తో పాటు ఈ బెల్ డిజైన్‌ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఈ రింగులకు వేలాడే గంటలు చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.
Image credits: pinterest
Telugu

బెల్ స్టడ్ డిజైన్

తక్కువ బరువు బంగారంలో ఇయర్ రింగ్స్ చేయించుకోవాలంటే, ఈ బెల్ స్టడ్ డిజైన్ ఎంచుకోండి. ఇవి చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా, చెవులకు మాత్రం రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
Image credits: pinterest
Telugu

బెల్ డాంగ్లర్ ఇయర్ రింగ్స్

బంగారంతో పాటు తెల్లటి ముత్యాలను కలిపి ఈ బెల్ డాంగ్లర్ ఇయర్ రింగ్స్ ఫ్యాన్సీ డిజైన్‌ను ఎంచుకోండి. సంప్రదాయ దుస్తులతో పాటు వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపై కూడా ఇవి బాగుంటాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

హాలో డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

హాలో డిజైన్ బెల్ ఇయర్ రింగ్స్ ఆఫీస్‌కు వెళ్లేవారికి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఈ ప్రత్యేకమైన ఇయర్ రింగ్స్ ధరించి అందరి నుంచి ప్రశంసలు పొందండి.
Image credits: pinterest
Telugu

మల్టీబెల్ ఇయర్ రింగ్స్

మల్టీబెల్ ఇయర్ రింగ్స్ చూడటానికి చాలా ఫ్రెష్ లుక్ ఇస్తాయి. పార్టీ వేర్‌కు ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. 

Image credits: pinterest

Toe Rings: ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే మెట్టెలు

Silver Rings: కళ్లు చెదిరే డిజైన్ లో వెండి ఉంగరం.. ఓ లుక్కేయండి

Gold Earrings: లైట్ వెయిట్ ఫ్లోరల్ హ్యాంగింగ్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

పాదాల అందాన్ని పెంచే నల్లపూసల పట్టీలు.. చూసేయండి