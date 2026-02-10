Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే ఇయర్ రింగ్స్

ఈ ఫ్లవర్ బెల్ ఇయర్ రింగ్స్ కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయి. చూడటానికి హెవీగా ఉన్నా.. లైట్ వెయిట్ గా ఉంటాయి.
బంగారంతో పాటు తెల్లటి ముత్యాలను కలిపి ఈ బెల్ డాంగ్లర్ ఇయర్ రింగ్స్ ఫ్యాన్సీ డిజైన్ను ఎంచుకోండి. సంప్రదాయ దుస్తులతో పాటు వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపై కూడా ఇవి బాగుంటాయి.
మల్టీబెల్ ఇయర్ రింగ్స్ చూడటానికి చాలా ఫ్రెష్ లుక్ ఇస్తాయి. పార్టీ వేర్కు ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.
