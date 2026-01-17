Telugu

10 గ్రాముల్లో బంగారు గాజులు.. కళ్లు చెదిరే డిజైన్లు ఇవిగో

woman-life Jan 17 2026
Author: Kavitha G Image Credits:gemini
లేటెస్ట్ డిజైన్ గాజులు

డైలీవేర్ కి ఇలాంటి సన్నని, వెడల్పాటి గాజులు అద్భుతంగా ఉంటాయి. తక్కువ బడ్జెట్ లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: gemini
4 గాజుల సెట్

ఈ సన్నని 4 గాజుల సెట్.. 10 గ్రాముల్లో వస్తుంది. అమ్మలకు గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: gemini
ట్రెండీ డిజైన్

ఆకులు, చుక్కల ప్యాటర్న్‌లో ఉన్న ఇలాంటి వెడల్పాటి గాజులు అందంగా కనిపిస్తాయి. తక్కువ వెయిట్ తయారవుతాయి. 

Image credits: gemini
వంకీ షేప్ గాజులు

వంకీ షేప్ లో ఉన్న ఈ డిజైన్ గాజులు అన్ని వయసులవారికి చక్కగా సరిపోతాయి. 20 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: gemini
స్ట్రక్చర్డ్ గాజులు

స్ట్రక్చర్డ్ ప్యాటర్న్‌లో ఉన్న ఈ గాజుల డిజైన్ సన్నగా, స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది. రోజూవారీ వాడకానికి ఇవి చాలా బాగుంటాయి. 

Image credits: gemini

