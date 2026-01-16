Telugu

చర్మ సౌందర్యానికి వేపాకు ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసా?

మచ్చలను తొలగిస్తుంది

మొటిమలు, మచ్చలను తొలగించి ముఖాన్ని ప్రకాశవంతంగా మార్చడానికి వేపాకు సహాయపడుతుంది.

జిడ్డు నియంత్రణ

ముఖంపై జిడ్డును తొలగించడానికి వేపాకును ఉపయోగించవచ్చు. 

చర్మ సమస్యలు

వేపాకులో యాంటీమైక్రోబయల్ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి చర్మ సమస్యలను దూరం చేస్తాయి. 

పిగ్మెంటేషన్‌ దూరం

ముఖంపై నల్లటి మచ్చలను తొలగించి ప్రకాశవంతమైన చర్మాన్ని పొందడానికి వేపాకును ఉపయోగించడం మంచిది.

సహజమైన మెరుపు

సహజమైన మెరుపు పొందడానికి వేపాకుతో చేసిన ఫేస్ ప్యాక్‌లను వాడొచ్చు.

అలెర్జీల నివారణ

వేపాకు చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. ఇది దురద, అలెర్జీ వంటి వాటిని దూరం చేస్తుంది. 

యాంటీ ఏజింగ్ గుణాలు

వేపాకులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ముఖంపై గీతలు, ముడతలను తొలగించడానికి సహాయపడుతాయి.

