మొటిమలు, మచ్చలను తొలగించి ముఖాన్ని ప్రకాశవంతంగా మార్చడానికి వేపాకు సహాయపడుతుంది.
ముఖంపై జిడ్డును తొలగించడానికి వేపాకును ఉపయోగించవచ్చు.
వేపాకులో యాంటీమైక్రోబయల్ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి చర్మ సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.
ముఖంపై నల్లటి మచ్చలను తొలగించి ప్రకాశవంతమైన చర్మాన్ని పొందడానికి వేపాకును ఉపయోగించడం మంచిది.
సహజమైన మెరుపు పొందడానికి వేపాకుతో చేసిన ఫేస్ ప్యాక్లను వాడొచ్చు.
వేపాకు చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. ఇది దురద, అలెర్జీ వంటి వాటిని దూరం చేస్తుంది.
వేపాకులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ముఖంపై గీతలు, ముడతలను తొలగించడానికి సహాయపడుతాయి.
