Telugu

Gold Earrings: 1గ్రాములో బంగారు చెవిపోగులు

woman-life Feb 05 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Gemini AI
Telugu

కర్వీ పెటల్ గోల్డ్ డ్రాప్..

ఈ కర్వీ పెటల్ గోల్డ్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్.. మనకు ఒక గ్రాము బరువులోనే వస్తాయి. 14 క్యారెట్ గోల్డ్ లో  కూడా ఇవి మనకు లభిస్తాయి. 

Image credits: caratlane.com
Telugu

హార్ట్ షేప్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

కాలేజీకి వెళ్లేవారి దగ్గర నుంచి.. ఆఫీసుకు వెళ్లే వారి వరకు ఈ హార్ట్ షేప్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

ఓవల్ షేప్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

ఓవల్ షేప్ డ్రాప్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్‌లో డైమండ్ జోడించారు. ఈ రకమైన ఇయర్ రింగ్స్ రోజువారీ వాడకానికి పర్ఫెక్ట్. దీన్ని గోల్డ్ లేదా రోజ్ గోల్డ్‌లో కొనొచ్చు. 

Image credits: caratlane.com
Telugu

గోల్డ్ బీడ్స్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

సింపుల్ కానీ క్లాసిక్ లుక్ కోసం మీరు ఈ రకమైన డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ కొనొచ్చు. బంగారు పూసలను జోడించి దీన్ని తయారు చేశారు. 22 క్యారెట్ల నుంచి 14 క్యారెట్ల వరకు ఈ డిజైన్‌ను తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

లీఫ్ ప్యాటర్న్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

లీఫ్ ప్యాటర్న్‌లో డిజైన్ చేసిన ఈ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్‌లో చక్కటి కటింగ్ ఉంది. కింద బంగారు పూసను అమర్చారు. 

Image credits: pinterest
Telugu

కర్వ్ త్రీ లేయర్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

కర్వ్ షేప్‌లో చేసిన ఈ త్రీ లేయర్ ఇయర్ రింగ్స్ డైలీ వేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. చీరలు, సూట్‌ల కోసం ఇది పర్ఫెక్ట్ డిజైన్. 

Image credits: instagram

బంగారానికి ఏమాత్రం తీసిపోని వెండి చోకర్ డిజైన్స్.. ఇవిగో

Gold Chain: లైట్ వెయిట్ లో గోల్డ్ చైన్స్.. ట్రెండీ డిజైన్స్ చూసేయండి

Bracelet Designs: ఈవిల్ ఐ బ్రేస్లెట్.. ఆఫీస్ లుక్‌కి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్

పాదాల అందాన్ని పెంచే వెండి పట్టీలు.. స్టైలిష్ డిజైన్లు ఇవిగో !